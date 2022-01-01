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Расписание Олимпиады 2022 на 8 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 8 февраля

На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 8 февраля 2022 года.

8 февраля будут разыграны 10 комплектов медалей.

Биатлон

11.30 Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км (медали)

Горнолыжный спорт

06.00 Мужчины. Супергигант (медали)

Керлинг

09.05 Микст. Матч за 3-е место

15.05 Микст. Финал (медали)



Конькобежный спорт

13.30 Мужчины. 1500 м (медали)

Лыжные гонки

11:00 Спринт, женщины, свободный стиль (квалификация, четвертьфиналы, полуфиналы)
11:50 Спринт, мужчины, свободный стиль (квалификация, четвертьфиналы, полуфиналы)
14:47 Спринт, женщины, свободный стиль (финал) (медали)
15:00 Спринт, мужчины, свободный стиль (финал) (медали)

Санный спорт

14.50 Женщины. Одиночки. 3-я и 4-я попытки (медали)

Сноуборд

05.40 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Параллельный гигантский слалом (медали)

Фигурное катание

04.15 Мужчины. Короткая программа



Фристайл

05.00 Женщины. Биг-эйр. Финал (медали)

Хоккей

07.10 Женщины. Групповой турнир.
США – Канада

11.40 Женщины. Групповой турнир.
Япония – Чехия

16.10 Женщины. Групповой турнир.
Россия – Финляндия
Швеция – Дания





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