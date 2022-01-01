Расписание Олимпиады 2022 на 8 февраля

На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 8 февраля 2022 года.
8 февраля будут разыграны 10 комплектов медалей.
Биатлон
11.30 Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км (медали)
Горнолыжный спорт
06.00 Мужчины. Супергигант (медали)
Керлинг
09.05 Микст. Матч за 3-е место
15.05 Микст. Финал (медали)
Конькобежный спорт
13.30 Мужчины. 1500 м (медали)
Лыжные гонки
11:00 Спринт, женщины, свободный стиль (квалификация, четвертьфиналы, полуфиналы)
11:50 Спринт, мужчины, свободный стиль (квалификация, четвертьфиналы, полуфиналы)
14:47 Спринт, женщины, свободный стиль (финал) (медали)
15:00 Спринт, мужчины, свободный стиль (финал) (медали)
Санный спорт
14.50 Женщины. Одиночки. 3-я и 4-я попытки (медали)
Сноуборд
05.40 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Параллельный гигантский слалом (медали)
Фигурное катание
04.15 Мужчины. Короткая программа
Фристайл
05.00 Женщины. Биг-эйр. Финал (медали)
Хоккей
07.10 Женщины. Групповой турнир.
США – Канада
11.40 Женщины. Групповой турнир.
Япония – Чехия
16.10 Женщины. Групповой турнир.
Россия – Финляндия
Швеция – Дания