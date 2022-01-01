Расписание Олимпиады 2022 на 8 февраля





На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 8 февраля 2022 года.



8 февраля будут разыграны 10 комплектов медалей.



Биатлон



11.30 Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км (медали)



Горнолыжный спорт



06.00 Мужчины. Супергигант (медали)



Керлинг



09.05 Микст. Матч за 3-е место



15.05 Микст. Финал (медали)







Конькобежный спорт



13.30 Мужчины. 1500 м (медали)



Лыжные гонки



11:00 Спринт, женщины, свободный стиль (квалификация, четвертьфиналы, полуфиналы)

11:50 Спринт, мужчины, свободный стиль (квалификация, четвертьфиналы, полуфиналы)

14:47 Спринт, женщины, свободный стиль (финал) (медали)

15:00 Спринт, мужчины, свободный стиль (финал) (медали)



Санный спорт



14.50 Женщины. Одиночки. 3-я и 4-я попытки (медали)



Сноуборд



05.40 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Параллельный гигантский слалом (медали)



Фигурное катание



04.15 Мужчины. Короткая программа







Фристайл



05.00 Женщины. Биг-эйр. Финал (медали)



Хоккей



07.10 Женщины. Групповой турнир.

США – Канада



11.40 Женщины. Групповой турнир.

Япония – Чехия



16.10 Женщины. Групповой турнир.

Россия – Финляндия

Швеция – Дания