9 февраля сборная России по хоккею встретится со сборной Швейцарии в рамках группового этапа Олимпиады 2022 в Пекине. Прямая трансляция встречи начнется в 11:40 по московскому времени.
Где смотреть
Матч Россия - Швейцария в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия 1». Онлайн трансляция будет доступна на сайте Smotrim.ru.
Состав сборной России на Олимпиаду 2022
Вратари: Иван Федотов, Тимур Билялов, Александр Самонов.
Защитники: Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - «Металлург»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Александр Никишин («Спартак»), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Сергей Телегин («Трактор»).
Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Кирилл Марченко, Никита Гусев (оба - СКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - «Авангард»), Вадим Шипачев («Динамо» М), Артур Каюмов («Локомотив»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Андрей Чибисов («Металлург»), Владимир Ткачев («Трактор»).
Россия - Швейцария. История противостояния
С 2006 года российские хоккеисты одержали над Швейцарией 10 побед подряд. Разница шайб в этх матчах оставила 48-16. Всего между собой команды встречались 18 раз и в 14 играх побеждала сборная России.
Хоккей на Олимпиаде 2022 9 февраля
11:40 Россия - Швейцария
16:10 Чехия - Дания