Спортивное обозрение Расписание Олимпиады-2022 в Пекине
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие




Олимпиада в Пекине. Медальный зачет 8 февраля


Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт

На Олимпиаде в Пекине, которая состоится с 4 по 20 февраля 2022 года, лучшие атлеты планеты разыграют 109 комплектов медалей.

Какое место займет Россия в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?

На Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей и финишировали 13 месте в медальном зачете.



Медальный зачет Олимпиады в Пекине

На 8 февраля 2022 года.

Расписание Олимпиады 2022 в Пекине


  Страна З С Б  
1 Швеция 4 1 1 6
2 Нидерланды 3 3 1 7
3 Китай 3 2 0 5
4 Норвегия 3 0 4 7
5 Россия 2 3 4 9
6 Австрия 2 3 2 7
7 Словения 2 1 2 5
8 Германия 2 1 0 3
9 Италия 1 4 1 6
10 Франция 1 4 0 5
11 Канада 1 1 4 6
12 Япония 1 1 2 4
13 Швейцария 1 0 2 3
14 Австралия 1 0 1 2
15 Чехия 1 0 0 1
15 Новая Зеландия 1 0 0 1
17 США 0 4 1 5
18 Белоруссия 0 1 0 1
19 Венгрия 0 0 2 2
20 Финляндия 0 0 1 1
20 Южная Корея        
20 Польша 0 0 1 1






  • Олимпиада 2022. Хоккей. Россия - Швейцария. 9 февраля
  • Расписание Олимпиады 2022 на 8 февраля
  • Расписание хоккея на Олимпиаде 2022 в Пекине
  • Расписание фигурного катания на Олимпиаде 2022
  • Расписание биатлона на Олимпиаде 2022 года
    •








    Цветков промахнулся последним выстрелом и лишился золота

    Промах Максима Цветкова

    В итоге Цветков занял четвертое место. Если бы не тот злополучный промах, то Максим выиграл бы золото.

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет 8 февраля

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет

    На Олимпиаде 2022 в Пекине лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов наград в 7 видах спорта.

    Олимпиада 2022. Хоккей. Россия - Швейцария. 9 февраля

    Хоккей, Россия - Швейцария, 9 февраля 2022

    9 февраля сборная России по хоккею встретится со сборной Швейцарии в рамках группового этапа Олимпиады 2022 в Пекине.

    Расписание трансляций Олимпиады 2022 по бесплатным каналам

    Расписание телетрансляций Олимпиады 2022

    Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.

    Расписание хоккея на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Хоккейный турнир в рамках Зимних олимпийских игр 2022 года пройдет в китайском городе Пекин с 9 по 20 февраля.









    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru