



На Олимпиаде в Пекине, которая состоится с 4 по 20 февраля 2022 года, лучшие атлеты планеты разыграют 109 комплектов медалей.



Какое место займет Россия в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?



На Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей и финишировали 13 месте в медальном зачете.









Медальный зачет Олимпиады в Пекине

На 8 февраля 2022 года.



Расписание Олимпиады 2022 в Пекине





