На Олимпиаде в Пекине, которая состоится с 4 по 20 февраля 2022 года, лучшие атлеты планеты разыграют 109 комплектов медалей.
Какое место займет Россия в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?
На Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей и финишировали 13 месте в медальном зачете.
Медальный зачет Олимпиады в Пекине
На 8 февраля 2022 года.
Расписание Олимпиады 2022 в Пекине
|
| Страна
|З
|С
|Б
|
|1
|Швеция
|4
|1
|1
|6
|2
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|3
|Китай
|3
|2
|0
|5
|4
|Норвегия
|3
|0
|4
|7
|5
|Россия
|2
|3
|4
|9
|6
|Австрия
|2
|3
|2
|7
|7
|Словения
|2
|1
|2
|5
|8
|Германия
|2
|1
|0
|3
|9
|Италия
|1
|4
|1
|6
|10
|Франция
|1
|4
|0
|5
|11
|Канада
|1
|1
|4
|6
|12
|Япония
|1
|1
|2
|4
|13
|Швейцария
|1
|0
|2
|3
|14
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|15
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|15
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|17
|США
|0
|4
|1
|5
|18
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|19
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|20
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|20
|Южная Корея
|
|
|
|
|20
|Польша
|0
|0
|1
|1