



На зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине разыграна третья медаль в биатлоне. Спортсмены разыграли медали в индивидуальной гонке.



Лучшее время показал французский биатлонист Кентен Фийон Майе (Франция), который завершил дистанцию в 20 км за 48.47,4 с одним промахом. Серебряную медаль завоевал биатлонист из Белоруссии Антон Смольский - +14,8 (0). Третью строчку занял Йоханнес Бё из Норвегии - +31,1 (2).



Кентен Фийон Майе впервые в карьере выиграл олимпийское золото, Смольский завоевал первую личную медаль.



Российский биатлонист Максим Цветков промахнулся последним выстрелом на последнем огневом рубеже. В итоге Цветков занял четвертое место. Если бы не тот злополучный промах, то Максим выиграл бы золото.



После финиша Максим Цветков не скрывал разочарования: «Еле сдерживаю, чтобы слезы не потекли. Только моя ошибка. Все сам».



Результаты российских биатлонистов:



4. Максим Цветков - 34,9 (1 промах)

10. Александр Логинов - 1.40,2 (3)

11. Эдуард Латыпов - 2.25,7 (3)

34. Карим Халили - 4.39,1 (4)