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Цветков промахнулся последним выстрелом и лишился золота


Промах Максима Цветкова

На зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине разыграна третья медаль в биатлоне. Спортсмены разыграли медали в индивидуальной гонке.

Лучшее время показал французский биатлонист Кентен Фийон Майе (Франция), который завершил дистанцию в 20 км за 48.47,4 с одним промахом. Серебряную медаль завоевал биатлонист из Белоруссии Антон Смольский - +14,8 (0). Третью строчку занял Йоханнес Бё из Норвегии - +31,1 (2).

Кентен Фийон Майе впервые в карьере выиграл олимпийское золото, Смольский завоевал первую личную медаль.

Российский биатлонист Максим Цветков промахнулся последним выстрелом на последнем огневом рубеже. В итоге Цветков занял четвертое место. Если бы не тот злополучный промах, то Максим выиграл бы золото.

После финиша Максим Цветков не скрывал разочарования: «Еле сдерживаю, чтобы слезы не потекли. Только моя ошибка. Все сам».

Результаты российских биатлонистов:

4. Максим Цветков - 34,9 (1 промах)
10. Александр Логинов - 1.40,2 (3)
11. Эдуард Латыпов - 2.25,7 (3)
34. Карим Халили - 4.39,1 (4)





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    Цветков промахнулся последним выстрелом и лишился золота

    Промах Максима Цветкова

    В итоге Цветков занял четвертое место. Если бы не тот злополучный промах, то Максим выиграл бы золото.

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