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Расписание Олимпиады 2022 на 9 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 9 февраля

На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 9 февраля 2022 года.

9 февраля будут разыграны 6 комплектов медалей.

Горнолыжный спорт

05.15 Женщины. Слалом. 1-я попытка

08.45 Женщины. Слалом. 2-я попытка (медали)

Лыжное двоеборье

11.00 Мужчины. Прыжки. Нормальный трамплин

14.00 Мужчины. Гонка Гундерсена. 10 км (медали)

Керлинг

15.05 Мужчины. Групповой турнир.
Дания – Канада
США – Россия
Норвегия – Швейцария
Китай – Швеция



Санный спорт

15.20 Мужчины. Двойки (медали)

Сноуборд

04.30 Женщины. Хаф-пайп. Квалификация

06.00 Женщины. Борд-кросс (медали)

07.30 Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация

Хоккей

11.40 Мужчины. Групповой турнир. Россия – Швейцария

16.10 Мужчины. Групповой турнир. Чехия – Дания

Фристайл

06.00 Мужчины. Биг-эйр. Финал (медали)

Шорт-трек

14.00 Мужчины. 1500 м. Финал. (медали)
Женщины. 1000 м. Предварительные забеги
Женщины. Эстафета. 3000 м. 1/2 финала





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