На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 9 февраля 2022 года.
9 февраля будут разыграны 6 комплектов медалей.
Горнолыжный спорт
05.15 Женщины. Слалом. 1-я попытка
08.45 Женщины. Слалом. 2-я попытка (медали)
Лыжное двоеборье
11.00 Мужчины. Прыжки. Нормальный трамплин
14.00 Мужчины. Гонка Гундерсена. 10 км (медали)
Керлинг
15.05 Мужчины. Групповой турнир.
Дания – Канада
США – Россия
Норвегия – Швейцария
Китай – Швеция
Санный спорт
15.20 Мужчины. Двойки (медали)
Сноуборд
04.30 Женщины. Хаф-пайп. Квалификация
06.00 Женщины. Борд-кросс (медали)
07.30 Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация
Хоккей
11.40 Мужчины. Групповой турнир. Россия – Швейцария
16.10 Мужчины. Групповой турнир. Чехия – Дания
Фристайл
06.00 Мужчины. Биг-эйр. Финал (медали)
Шорт-трек
14.00 Мужчины. 1500 м. Финал. (медали)
Женщины. 1000 м. Предварительные забеги
Женщины. Эстафета. 3000 м. 1/2 финала