



На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 9 февраля 2022 года.



9 февраля будут разыграны 6 комплектов медалей.



Горнолыжный спорт



05.15 Женщины. Слалом. 1-я попытка



08.45 Женщины. Слалом. 2-я попытка (медали)



Лыжное двоеборье



11.00 Мужчины. Прыжки. Нормальный трамплин



14.00 Мужчины. Гонка Гундерсена. 10 км (медали)



Керлинг



15.05 Мужчины. Групповой турнир.

Дания – Канада

США – Россия

Норвегия – Швейцария

Китай – Швеция







Санный спорт



15.20 Мужчины. Двойки (медали)



Сноуборд



04.30 Женщины. Хаф-пайп. Квалификация



06.00 Женщины. Борд-кросс (медали)



07.30 Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация



Хоккей



11.40 Мужчины. Групповой турнир. Россия – Швейцария



16.10 Мужчины. Групповой турнир. Чехия – Дания



Фристайл



06.00 Мужчины. Биг-эйр. Финал (медали)



Шорт-трек



14.00 Мужчины. 1500 м. Финал. (медали)

Женщины. 1000 м. Предварительные забеги

Женщины. Эстафета. 3000 м. 1/2 финала