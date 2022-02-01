Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине. Расписание матчей





Матчи мужского турнира по хоккею на Олимпиаде 2022 в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля. 12 лучших команд планеты проведут по три матча в группе, а затем сыграют в плей-офф. Две сильнейшие сборные сыграют в финале в последний день проведения Олимпиады 2022.



Группа А - Канада, США, Германия, Китай

Группа В - Россия, Чехия, Швейцария, Дания

Группа С - Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия









Расписание матчей группового этапа Олимпиады 2022



9 февраля, среда

11:40 Россия - Швейцария

16:10 Чехия - Дания



10 февраля, четверг

07:10 Швеция - Латвия

11:40 Финляндия - Словакия

16:10 США - Китай

16:10 Канада - Германия



11 февраля, пятница

07:10 Дания - Россия

11:40 Чехия - Швейцария

11:40 Швеция - Словакия

16:10 Латвия - Финляндия



12 февраля, суббота

07:10 Канада - США

11:40 Германия - Китай

16:10 Россия - Чехия

16:10 Швейцария - Дания



13 февраля, воскресенье

07:10 Словакия - Латвия

11:40 Финляндия - Швеция

16:10 Китай - Канада

16:10 США - Германия









Расписание плей-офф ОИ-2022



В плей-офф турнира по хоккею на Олимпиаде в Пекине попадают все 12 участников группового этапа. После первого этапа сборные занимают места в общей турнирной таблице с 1-го по 12-е.



Первые четыре места займут победители групп и лучшая команда среди занявших вторые места. Эти команды напрямую выходят в 1/4 финала. Остальные восемь участников сыграют между собой, чтобы определить оставшихся четвертьфиналистов ОИ-2022.



15 февраля, вторник

07:10 Квалификация

07:10 Квалификация

11:40 Квалификация

16:10 Квалификация



16 февраля, среда

06:10 Четвертьфинал

10:40 Четвертьфинал

15:10 Четвертьфинал

15:10 Четвертьфинал



18 февраля, пятница

10:40 Полуфинал

15:10 Полуфинал



19 февраля, суббота

15:10 Матч за 3-е место



20 февраля, воскресенье

07:10 Финал



Время начала турнира по хоккею на ОИ-2022 - московское.