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Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине. Расписание матчей


Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине

Матчи мужского турнира по хоккею на Олимпиаде 2022 в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля. 12 лучших команд планеты проведут по три матча в группе, а затем сыграют в плей-офф. Две сильнейшие сборные сыграют в финале в последний день проведения Олимпиады 2022.

Группа А - Канада, США, Германия, Китай
Группа В - Россия, Чехия, Швейцария, Дания
Группа С - Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия



Расписание матчей группового этапа Олимпиады 2022


9 февраля, среда
11:40 Россия - Швейцария
16:10 Чехия - Дания

10 февраля, четверг
07:10 Швеция - Латвия
11:40 Финляндия - Словакия
16:10 США - Китай
16:10 Канада - Германия

11 февраля, пятница
07:10 Дания - Россия
11:40 Чехия - Швейцария
11:40 Швеция - Словакия
16:10 Латвия - Финляндия

12 февраля, суббота
07:10 Канада - США
11:40 Германия - Китай
16:10 Россия - Чехия
16:10 Швейцария - Дания

13 февраля, воскресенье
07:10 Словакия - Латвия
11:40 Финляндия - Швеция
16:10 Китай - Канада
16:10 США - Германия



Расписание плей-офф ОИ-2022


В плей-офф турнира по хоккею на Олимпиаде в Пекине попадают все 12 участников группового этапа. После первого этапа сборные занимают места в общей турнирной таблице с 1-го по 12-е.

Первые четыре места займут победители групп и лучшая команда среди занявших вторые места. Эти команды напрямую выходят в 1/4 финала. Остальные восемь участников сыграют между собой, чтобы определить оставшихся четвертьфиналистов ОИ-2022.

15 февраля, вторник
07:10 Квалификация
07:10 Квалификация
11:40 Квалификация
16:10 Квалификация

16 февраля, среда
06:10 Четвертьфинал
10:40 Четвертьфинал
15:10 Четвертьфинал
15:10 Четвертьфинал

18 февраля, пятница
10:40 Полуфинал
15:10 Полуфинал

19 февраля, суббота
15:10 Матч за 3-е место

20 февраля, воскресенье
07:10 Финал

Время начала турнира по хоккею на ОИ-2022 - московское.





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