



Сборная России по хоккею встречается со сборной Швейцарии в рамках группового этапа Олимпиады 2022 в Пекине. Прямая трансляция встречи началась в 11:40 по московскому времени.



9 февраля 2022 года



Россия - Швейцария - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)



Голы: Антон Слепышев (Кирилл Семенов), 19:57.



Вратари: Федотов - Берра.





Состав сборной России



Нестеров - Никишин, Гусев - Шипачев - Григоренко

Яковлев - Елесин, Галиев - Семёнов - Грицюк

Телегин - Войнов, Слепышев - Карнаухов - Воронков

Шарипзянов, Ткачев - Андронов - Чибисов, Каюмов

Диаз - Мюллер, Амбюль - Хофман - КорвиАлатало - Унтерзандер, Холленштайн - Андригетто - ХасВебер - Лёффель, Херцог - Вермин - БерчиФрик - Фора, Тюркоф - Мозер - Мотте

Россия - Швейцария. История противостояния



С 2006 года российские хоккеисты одержали над Швейцарией 10 побед подряд. Разница шайб в этх матчах оставила 48-16. Всего между собой команды встречались 18 раз и в 14 играх побеждала сборная России.



Хоккей на Олимпиаде 2022 9 февраля



11:40 Россия - Швейцария

16:10 Чехия - Дания