Сборная России по хоккею встречается со сборной Швейцарии в рамках группового этапа Олимпиады 2022 в Пекине. Прямая трансляция встречи началась в 11:40 по московскому времени.
9 февраля 2022 года
Россия - Швейцария - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Голы: Антон Слепышев (Кирилл Семенов), 19:57.
Вратари: Федотов - Берра.
Состав сборной России
Нестеров - Никишин, Гусев - Шипачев - Григоренко
Яковлев - Елесин, Галиев - Семёнов - Грицюк
Телегин - Войнов, Слепышев - Карнаухов - Воронков
Шарипзянов, Ткачев - Андронов - Чибисов, Каюмов
Состав сборной Швейцарии
Диаз - Мюллер, Амбюль - Хофман - Корви
Алатало - Унтерзандер, Холленштайн - Андригетто - Хас
Вебер - Лёффель, Херцог - Вермин - Берчи
Фрик - Фора, Тюркоф - Мозер - Мотте
Россия - Швейцария. История противостояния
С 2006 года российские хоккеисты одержали над Швейцарией 10 побед подряд. Разница шайб в этх матчах оставила 48-16. Всего между собой команды встречались 18 раз и в 14 играх побеждала сборная России.
Хоккей на Олимпиаде 2022 9 февраля
11:40 Россия - Швейцария
16:10 Чехия - Дания