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Расписание Олимпиады 2022 на 10 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 10 февраля

На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 10 февраля 2022 года.

10 февраля будут разыграны 8 комплектов медалей.

Горнолыжный спорт

05.30 Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск

09.15 Мужчины. Комбинация. Слалом (медали)

Керлинг

04.05 Женщины. Групповой турнир.
Великобритания – Швейцария
Дания – Китай
Швеция – Япония
Россия – США

09.05 Мужчины. Групповой турнир.
США – Швеция
Норвегия – Канада
Китай – Россия
Великобритания – Италия

15.05 Женщины. Групповой турнир.
Канада – Корея
Швеция – Великобритания
США – Дания
Китай – Швейцария



Конькобежный спорт

15.00 Женщины. 5000 м (медали)

Лыжные гонки

10.00 Женщины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль. 10 км (медали)

Саный спорт

16.30 Смешанная эстафета (медали)

Скелетон

04.30 Мужчины. 1-я и 2-я попытки

Сноуборд

04.00 Женщины. Хаф-пайп. Финал (медали)

06.15 Мужчины. Борд-кросс (медали)

Фигурное катание

04.30 Мужчины. Произвольная программа (медали)

Фристайл

13.00 Акробатика. Смешанные командные соревнования (медали)

Хоккей

07.10 Мужчины. Групповой турнир. Швеция – Латвия

11.40 Мужчины. Групповой турнир. Финляндия – Словакия

16.10 Мужчины. Групповой турнир.
США – Китай
Канада – Германия





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    Расписание Олимпиады 2022 на 10 февраля

    Расписание Олимпиады 2022 на 10 февраля

    На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 10 февраля 2022 года.

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