На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 10 февраля 2022 года.
10 февраля будут разыграны 8 комплектов медалей.
Горнолыжный спорт
05.30 Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск
09.15 Мужчины. Комбинация. Слалом (медали)
Керлинг
04.05 Женщины. Групповой турнир.
Великобритания – Швейцария
Дания – Китай
Швеция – Япония
Россия – США
09.05 Мужчины. Групповой турнир.
США – Швеция
Норвегия – Канада
Китай – Россия
Великобритания – Италия
15.05 Женщины. Групповой турнир.
Канада – Корея
Швеция – Великобритания
США – Дания
Китай – Швейцария
Конькобежный спорт
15.00 Женщины. 5000 м (медали)
Лыжные гонки
10.00 Женщины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль. 10 км (медали)
Саный спорт
16.30 Смешанная эстафета (медали)
Скелетон
04.30 Мужчины. 1-я и 2-я попытки
Сноуборд
04.00 Женщины. Хаф-пайп. Финал (медали)
06.15 Мужчины. Борд-кросс (медали)
Фигурное катание
04.30 Мужчины. Произвольная программа (медали)
Фристайл
13.00 Акробатика. Смешанные командные соревнования (медали)
Хоккей
07.10 Мужчины. Групповой турнир. Швеция – Латвия
11.40 Мужчины. Групповой турнир. Финляндия – Словакия
16.10 Мужчины. Групповой турнир.
США – Китай
Канада – Германия