



На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 10 февраля 2022 года.



10 февраля будут разыграны 8 комплектов медалей.



Горнолыжный спорт



05.30 Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск



09.15 Мужчины. Комбинация. Слалом (медали)



Керлинг



04.05 Женщины. Групповой турнир.

Великобритания – Швейцария

Дания – Китай

Швеция – Япония

Россия – США



09.05 Мужчины. Групповой турнир.

США – Швеция

Норвегия – Канада

Китай – Россия

Великобритания – Италия



15.05 Женщины. Групповой турнир.

Канада – Корея

Швеция – Великобритания

США – Дания

Китай – Швейцария







Конькобежный спорт



15.00 Женщины. 5000 м (медали)



Лыжные гонки



10.00 Женщины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль. 10 км (медали)



Саный спорт



16.30 Смешанная эстафета (медали)



Скелетон



04.30 Мужчины. 1-я и 2-я попытки



Сноуборд



04.00 Женщины. Хаф-пайп. Финал (медали)



06.15 Мужчины. Борд-кросс (медали)



Фигурное катание



04.30 Мужчины. Произвольная программа (медали)



Фристайл



13.00 Акробатика. Смешанные командные соревнования (медали)



Хоккей



07.10 Мужчины. Групповой турнир. Швеция – Латвия



11.40 Мужчины. Групповой турнир. Финляндия – Словакия



16.10 Мужчины. Групповой турнир.

США – Китай

Канада – Германия