На странице представлены результаты соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине за 9 февраля 2022 года.
9 февраля были разыграны 6 комплектов медалей. Сборная России завоевал бронзовую медаль в шорт-треке. Семен Елистратов финишировал третьим на дистанции 1500 м.
Горнолыжный спорт
Женщины. Слалом
1. Петра Влгова (Словакия) - 1.44,98, 2. Катарина Линсбергер (Австрия) +0,08, 3. Венди Хольденер (Швейцария) +0,12.
Лыжное двоеборье
Мужчины. Трамплин HS-109 и Гонка Гундерсена. 10 км
1. Винценц Гайгер (Германия) - 25.07,7, 2. Йорген Граабак (Норвегия) +0,8, 3. Лукас Грайдерер (Австрия) +6,6.
Санный спорт
Мужчины. Двойки
1. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) - 1.56,554, 2. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) +0,099, 3. Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрия) +0,511.
Сноуборд
Женщины. Борд-кросс
1. Линдси Джейкобеллис (США), 2. Хлоэ Треспёш (Франция), 3. Мериета Один (Канада).
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр
1. Бирк Рууд (Норвегия) - 187,75, 2. Колби Стивенсон (США) - 183,00, 3. Хенрик Харлаут (Швеция) - 181,00.
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
1. Тэ Хон Хван (Южная Корея) - 2.09,219, 2. Стивен Дюбуа (Канада) - 2.09,254, 3. Семен Елистратов (Россия) - 2.09,267.