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Расписание лыжных гонок на Олимпиаде 2022


Лыжные гонки на Олимпиаде 2022

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпиады 2022 в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля.

Главное противостояние на Олимпиаде 2022 ожидается между российским лыжником Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо из Норвегии.

Расписание гонок

5 февраля, суббота
10:45 Скиатлон, женщины, 7.5 км+7.5 км
Результаты: 1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 44.13,7, 2. Наталья Непряева (Россия) - +30,2, 3. Тереза Штадлобер (Австрия) - +30,5.

6 февраля, воскресенье
10:00 Скиатлон, мужчины, 15 км+15 км
Результаты: 1. Александр Большунов (Россия) - 1:16.09,8, 2. Денис Спицов (Россия) - +1.11,0, 3. Йиво Нисканен (Финляндия) - +2.00,2.

8 февраля, вторник
13:30 Спринт, женщины, свободный стиль
Результаты: 1. Йонна Сундлинг (Швеция) - 3.09,68, 2. Майя Дальквист (Швеция) +2,88, 3. Джессика Диггинс (США) +3,16.
13:55 Спринт, мужчины, свободный стиль
Результаты: 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 2.58,06, 2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26, 3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.



10 февраля, четверг
10:00 10 км, женщины, классический стиль

11 февраля, пятница
10:00 15 км, мужчины, классический стиль

12 февраля, суббота
10:30 Эстафета, женщины, 4х5 км

13 февраля, воскресенье
10:00 Эстафета, мужчины, 4х10 км

16 февраля, среда
12:00 Командный спринт, женщины, классический стиль (полуфиналы)
12:50 Командный спринт, мужчины, классический стиль (полуфиналы)
14:00 Командный спринт, женщины, классический стиль (финал)
14:25 Командный спринт, мужчины, классический стиль (финал)

19 февраля, суббота
09:00 Масс-старт, мужчины, 50 км, свободный стиль

20 февраля, воскресенье
10:00 Масс-старт, женщины, 30 км, свободный стиль

* - время начала соревнований по лыжным гонкам - московское.





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