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Расписание 10 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022


Хоккей на Олимпиаде в Пекине на 10 февраля

10 февраля на хоккейном турнире в рамках зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине пройдут 4 матча. Первый матч на Олимпиаде проведут китайские хоккеисты.

Расписание на 10 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022:

Группа C

07:10 Швеция - Латвия (Матч ТВ)

11:40 Финляндия - Словакия (Матч ТВ)

Группа A

16:10 США - Китай (Матч ТВ)

16:10 Канада - Германия

Турнир по хоккею на Олимпийских играх в Пекине продлится с 9 по 20 февраля. Сборная России играет в группе с Данией, Чехией и Швейцарией. В первом матче российская команда с минимальным счетом обыграла швейцарских хоккеистов.





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