Расписание 10 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022





10 февраля на хоккейном турнире в рамках зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине пройдут 4 матча. Первый матч на Олимпиаде проведут китайские хоккеисты.



Расписание на 10 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022:



Группа C



07:10 Швеция - Латвия (Матч ТВ)



11:40 Финляндия - Словакия (Матч ТВ)



Группа A



16:10 США - Китай (Матч ТВ)



16:10 Канада - Германия



Турнир по хоккею на Олимпийских играх в Пекине продлится с 9 по 20 февраля. Сборная России играет в группе с Данией, Чехией и Швейцарией. В первом матче российская команда с минимальным счетом обыграла швейцарских хоккеистов.