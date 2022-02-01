Результаты соревнований Олимпиады 2022 за 10 февраля





На странице представлены результаты соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине за 10 февраля 2022 года.



10 февраля будут разыграны 8 комплектов медалей. Российская лыжница Наталья Непряева в гонке на 10 км уступила 0,1 секунды третьему призеру и финишировала четвертой.



Сноуборд

Женщины. Хаф-пайп

1. Хлоя Ким (США) - 94.00, 2. Керальт Кастельет (Испания) - 90.25, 3. Сена Томита (Япония) - 88.25.

Мужчины. Борд-кросс

1. Алессандро Хеммерле (Австрия), 2. Элиот Гронден (Канада), 3. Омар Визинтин (Италия)... 24. Даниил Донских (Россия).



Фигурное катание

Мужчины. Произвольная программа

1. Нэйтан Чен (США) - 332,60, 2. Юма Кагияма (Япония) - 310,05, 3. Сёма Уно (Япония) - 293,00... 8. Евгений

Семененко (Россия) - 274,13



Горнолыжный спорт

09.15 Мужчины. Комбинация. Слалом

1. Йоханнес Штрольц (Австрия) - 2.31,43, 2. Александер Омодт Кильде (Норвегия) + 0,59, 3. Джеймс Кроуфорд (Канада) +0.68.







Лыжные гонки

Женщины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль. 10 км

Результаты: 1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 28.06,3, 2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0.4, 3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +31,5, 4. Наталья Непряева (Россия) +31,6.



Фристайл



13.00 Акробатика. Смешанные командные соревнования



Конькобежный спорт



15.00 Женщины. 5000 м



Санный спорт



16.30 Смешанная эстафета











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