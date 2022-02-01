Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет





На Олимпиаде 2022, которая проходит в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.



Какое место в итоге займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?



На данный момент в активе российских спорсменов 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. Сборная России в медальном зачете занимает 9 место.







Медальный зачет Олимпиады 2022



На 10 февраля 2022 года.



Расписание Олимпиады 2022 в Пекине





Страна З С Б 1 Норвегия 5 3 4 12 2 Германия 5 3 0 8 3 Австрия 4 4 4 12 4 Швеция 4 1 2 7 5 США 3 5 1 9 6 Нидерланды 3 3 1 7 7 Китай 3 2 0 5 8 Италия 2 4 2 8 9 Россия 2 3 6 11 10 Словения 2 1 2 5 11 Франция 1 5 0 6 12 Канада 1 6 6 10 13 Япония 1 2 4 7 14 Швейцария 1 0 3 4 15 Австралия 1 0 1 2 15 Южная Корея 1 0 1 2 17 Чехия 1 0 0 1 17 Новая Зеландия 1 0 0 1 17 Словакия 1 0 0 1 20 Финляндия 0 1 2 3 21 Белоруссия 0 1 0 1 22 Испания 0 1 0 1 23 Венгрия 0 0 2 2 23 Польша 0 0 1 1











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