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Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет


Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт

На Олимпиаде 2022, которая проходит в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.

Какое место в итоге займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?

На данный момент в активе российских спорсменов 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. Сборная России в медальном зачете занимает 9 место.



Медальный зачет Олимпиады 2022

На 10 февраля 2022 года.

Расписание Олимпиады 2022 в Пекине


  Страна З С Б  
1 Норвегия 5 3 4 12
2 Германия 5 3 0 8
3 Австрия 4 4 4 12
4 Швеция 4 1 2 7
5 США 3 5 1 9
6 Нидерланды 3 3 1 7
7 Китай 3 2 0 5
8 Италия 2 4 2 8
9 Россия 2 3 6 11
10 Словения 2 1 2 5
11 Франция 1 5 0 6
12 Канада 1 6 6 10
13 Япония 1 2 4 7
14 Швейцария 1 0 3 4
15 Австралия 1 0 1 2
15 Южная Корея 1 0 1 2
17 Чехия 1 0 0 1
17 Новая Зеландия 1 0 0 1
17 Словакия 1 0 0 1
20 Финляндия 0 1 2 3
21 Белоруссия 0 1 0 1
22 Испания 0 1 0 1
23 Венгрия 0 0 2 2
23 Польша 0 0 1 1






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    Расписание Олимпиады 2022 в Пекине

    Расписание Олимпиады в Пекине 2022

    24-е зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Всего за это время спортсмены разыграют 109 комплектов медалей в 7 видах спорта.

    Результаты соревнований Олимпиады 2022 за 10 февраля

    Результаты Олимпиады 2022 за 10 февраля

    На странице представлены результаты соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине за 10 февраля 2022 года.

    Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет

    На Олимпиаде 2022, которая проходит в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.

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