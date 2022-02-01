Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет

На Олимпиаде 2022, которая проходит в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.
Какое место в итоге займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?
На данный момент в активе российских спорсменов 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. Сборная России в медальном зачете занимает 9 место.
Медальный зачет Олимпиады 2022
На 10 февраля 2022 года.
Расписание Олимпиады 2022 в Пекине
|
| Страна
|З
|С
|Б
|
|1
|Норвегия
|5
|3
|4
|12
|2
|Германия
|5
|3
|0
|8
|3
|Австрия
|4
|4
|4
|12
|4
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|5
|США
|3
|5
|1
|9
|6
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|7
|Китай
|3
|2
|0
|5
|8
|Италия
|2
|4
|2
|8
|9
|Россия
|2
|3
|6
|11
|10
|Словения
|2
|1
|2
|5
|11
|Франция
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|6
|6
|10
|13
|Япония
|1
|2
|4
|7
|14
|Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|15
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|17
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|17
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|20
|Финляндия
|0
|1
|2
|3
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|22
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|23
|Польша
|0
|0
|1
|1