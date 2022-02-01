Расписание Олимпиады 2022 на 11 февраля

На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 11 февраля 2022 года.
11 февраля будут разыграны 7 комплектов медалей.
Биатлон
12.00 Женщины. Спринт. 7,5 км (медали)
Горнолыжный спорт
06.00 Женщины. Супергигант (медали)
Керлинг
04.05 Мужчины. Групповой турнир.
Швейцария – РОССИЯ
Великобритания – США
Швеция – Италия
Дания – Китай
09.05 Женщины. Групповой турнир.
США – Китай
Канада – Япония
Швейцария – РОССИЯ
Корея – Великобритания
15.05 Мужчины. Групповой турнир.
Россия – Дания
Великобритания – Норвегия
Канада – Швейцария
Конькобежный спорт
11.00 Мужчины. 10 000 м (медали)
Лыжные гонки
10.00 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль. 15 км (медали)
Прыжки с трамплина
14.00 Мужчины. Большой трамплин. Квалификация
Скелетон
04.30 Мужчины. 3-я и 4-я попытки (медали)
15.20 Женщины. 1-я и 2-я попытки
Сноуборд
04.30 Мужчины. Хаф-пайп. Финал (медали)
Хоккей
07.10 Мужчины. Групповой турнир. Дания – Россия
Женщины. 1/4 финала
11.40 Мужчины. Групповой турнир.
Чехия – Швейцария
Швеция – Словакия
16.10 Мужчины. Групповой турнир.
Латвия – Финляндия
Женщины. 1/4 финала
Шорт-трек
14.00 Женщины. 1000 м. Финал (медали)
Мужчины. 500 м. Предварительные забеги
Мужчины. Эстафета. 5000 м. 1/2 финала