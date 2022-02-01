Расписание Олимпиады 2022 на 11 февраля





На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 11 февраля 2022 года.



11 февраля будут разыграны 7 комплектов медалей.



Биатлон



12.00 Женщины. Спринт. 7,5 км (медали)



Горнолыжный спорт



06.00 Женщины. Супергигант (медали)



Керлинг



04.05 Мужчины. Групповой турнир.

Швейцария – РОССИЯ

Великобритания – США

Швеция – Италия

Дания – Китай



09.05 Женщины. Групповой турнир.

США – Китай

Канада – Япония

Швейцария – РОССИЯ

Корея – Великобритания



15.05 Мужчины. Групповой турнир.

Россия – Дания

Великобритания – Норвегия

Канада – Швейцария



Конькобежный спорт



11.00 Мужчины. 10 000 м (медали)



Лыжные гонки



10.00 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль. 15 км (медали)



Прыжки с трамплина



14.00 Мужчины. Большой трамплин. Квалификация



Скелетон



04.30 Мужчины. 3-я и 4-я попытки (медали)



15.20 Женщины. 1-я и 2-я попытки



Сноуборд



04.30 Мужчины. Хаф-пайп. Финал (медали)



Хоккей



07.10 Мужчины. Групповой турнир. Дания – Россия

Женщины. 1/4 финала



11.40 Мужчины. Групповой турнир.

Чехия – Швейцария

Швеция – Словакия



16.10 Мужчины. Групповой турнир.

Латвия – Финляндия

Женщины. 1/4 финала



Шорт-трек



14.00 Женщины. 1000 м. Финал (медали)

Мужчины. 500 м. Предварительные забеги

Мужчины. Эстафета. 5000 м. 1/2 финала