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Расписание Олимпиады 2022 на 11 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 11 февраля

На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 11 февраля 2022 года.

11 февраля будут разыграны 7 комплектов медалей.

Биатлон

12.00 Женщины. Спринт. 7,5 км (медали)

Горнолыжный спорт

06.00 Женщины. Супергигант (медали)

Керлинг

04.05 Мужчины. Групповой турнир.
Швейцария – РОССИЯ
Великобритания – США
Швеция – Италия
Дания – Китай

09.05 Женщины. Групповой турнир.
США – Китай
Канада – Япония
Швейцария – РОССИЯ
Корея – Великобритания

15.05 Мужчины. Групповой турнир.
Россия – Дания
Великобритания – Норвегия
Канада – Швейцария

Конькобежный спорт

11.00 Мужчины. 10 000 м (медали)

Лыжные гонки

10.00 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль. 15 км (медали)

Прыжки с трамплина

14.00 Мужчины. Большой трамплин. Квалификация

Скелетон

04.30 Мужчины. 3-я и 4-я попытки (медали)

15.20 Женщины. 1-я и 2-я попытки

Сноуборд

04.30 Мужчины. Хаф-пайп. Финал (медали)

Хоккей

07.10 Мужчины. Групповой турнир. Дания – Россия
Женщины. 1/4 финала

11.40 Мужчины. Групповой турнир.
Чехия – Швейцария
Швеция – Словакия

16.10 Мужчины. Групповой турнир.
Латвия – Финляндия
Женщины. 1/4 финала

Шорт-трек

14.00 Женщины. 1000 м. Финал (медали)
Мужчины. 500 м. Предварительные забеги
Мужчины. Эстафета. 5000 м. 1/2 финала





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