Расписание Олимпиады 2022 в Пекине





24-е зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. В первый день Олимпиады 2022 будут определены победители в 4 дисциплинах. Всего за 16 дней будут разыграны 109 комплектов медалей в 7 видах спорта.



На странице приведено расписание соревнований, где будут разыгрываться медали ОИ-2022.



Медальный зачет Олимпиады 2022



Расписание Олимпиады 2022





10 февраля 2022, четверг



09:30 (04:30) Фигурное катание, мужчины, произвольная программа

09:30 (04:30) Сноуборд, женщины, хаф-пайп

14:00 (09:00) Сноуборд, мужчины, кросс

14:30 (09:30) Горнолыжный спорт, мужчины, комбинация

15:00 (10:00) Лыжные гонки, женщины, 10 км, классический стиль

19:00 (14:00) Фристайл, смешанные команды, воздушная акробатика

20:00 (15:00) Конькобежный спорт, женщины, 5000 м

21:30 (16:30) Санный спорт, командная эстафета







11 февраля 2022, пятница



09:30 (04:30) Сноуборд, мужчины, хаф-пайп

11:00 (06:00) Горнолыжный спорт, женщины, супер-гигант

15:00 (10:00) Лыжные гонки, мужчины, 15 км, классический стиль

16:00 (11:00) Конькобежный спорт, мужчины, 10000 м

17:00 (12:00) Биатлон, женщины, 7.5 км, спринт

19:00 (14:00) Шорт-трек, женщины, 1000 м

20:20 (15:20) Скелетон, мужчины, одиночки



12 февраля 2022, суббота



10:00 (05:00) Сноуборд, смешанные команды, кросс

15:30 (10:30) Лыжные гонки, женщины, 4х5 км, эстафета

16:00 (11:00) Конькобежный спорт, мужчины, 500 м

17:00 (12:00) Биатлон, мужчины, 10 км, спринт

19:00 (14:00) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин LH

20:20 (15:20) Скелетон, женщины, одиночки



13 февраля 2022, воскресенье



13:45 (08:45) Горнолыжный спорт, мужчины, гигантский слалом

15:00 (10:00) Лыжные гонки, мужчины, 4х10 км, эстафета

17:00 (12:00) Биатлон, женщины, 10 км, гонка преследования

18:45 (13:45) Биатлон, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

19:30 (14:30) Шорт-трек, мужчины, 500 м

19:30 (14:30) Шорт-трек, женщины, 3000 м, эстафета

21:00 (16:00) Конькобежный спорт, женщины, 500 м







14 февраля 2022, понедельник



09:15 (04:15) Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец

09:30 (04:30) Фристайл, женщины, слоуп-стайл

09:30 (04:30) Бобслей, женщины, монобоб

19:00 (14:00) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин LH, команды

19:00 (14:00) Фристайл, женщины, воздушная акробатика



* - время начала соревнований - московское.

В расписании Олимпиады 2022 в Пекине возможны изменения.