Расписание Олимпиады 2022 в Пекине

24-е зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. В первый день Олимпиады 2022 будут определены победители в 4 дисциплинах. Всего за 16 дней будут разыграны 109 комплектов медалей в 7 видах спорта.
На странице приведено расписание соревнований, где будут разыгрываться медали ОИ-2022.
Медальный зачет Олимпиады 2022
Расписание Олимпиады 2022
10 февраля 2022, четверг
09:30 (04:30) Фигурное катание, мужчины, произвольная программа
09:30 (04:30) Сноуборд, женщины, хаф-пайп
14:00 (09:00) Сноуборд, мужчины, кросс
14:30 (09:30) Горнолыжный спорт, мужчины, комбинация
15:00 (10:00) Лыжные гонки, женщины, 10 км, классический стиль
19:00 (14:00) Фристайл, смешанные команды, воздушная акробатика
20:00 (15:00) Конькобежный спорт, женщины, 5000 м
21:30 (16:30) Санный спорт, командная эстафета
11 февраля 2022, пятница
09:30 (04:30) Сноуборд, мужчины, хаф-пайп
11:00 (06:00) Горнолыжный спорт, женщины, супер-гигант
15:00 (10:00) Лыжные гонки, мужчины, 15 км, классический стиль
16:00 (11:00) Конькобежный спорт, мужчины, 10000 м
17:00 (12:00) Биатлон, женщины, 7.5 км, спринт
19:00 (14:00) Шорт-трек, женщины, 1000 м
20:20 (15:20) Скелетон, мужчины, одиночки
12 февраля 2022, суббота
10:00 (05:00) Сноуборд, смешанные команды, кросс
15:30 (10:30) Лыжные гонки, женщины, 4х5 км, эстафета
16:00 (11:00) Конькобежный спорт, мужчины, 500 м
17:00 (12:00) Биатлон, мужчины, 10 км, спринт
19:00 (14:00) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин LH
20:20 (15:20) Скелетон, женщины, одиночки
13 февраля 2022, воскресенье
13:45 (08:45) Горнолыжный спорт, мужчины, гигантский слалом
15:00 (10:00) Лыжные гонки, мужчины, 4х10 км, эстафета
17:00 (12:00) Биатлон, женщины, 10 км, гонка преследования
18:45 (13:45) Биатлон, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
19:30 (14:30) Шорт-трек, мужчины, 500 м
19:30 (14:30) Шорт-трек, женщины, 3000 м, эстафета
21:00 (16:00) Конькобежный спорт, женщины, 500 м
14 февраля 2022, понедельник
09:15 (04:15) Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец
09:30 (04:30) Фристайл, женщины, слоуп-стайл
09:30 (04:30) Бобслей, женщины, монобоб
19:00 (14:00) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин LH, команды
19:00 (14:00) Фристайл, женщины, воздушная акробатика
* - время начала соревнований - московское.
В расписании Олимпиады 2022 в Пекине возможны изменения.