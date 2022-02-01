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Расписание Олимпиады 2022 в Пекине


Расписание Олимпиады в Пекине 2022

24-е зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. В первый день Олимпиады 2022 будут определены победители в 4 дисциплинах. Всего за 16 дней будут разыграны 109 комплектов медалей в 7 видах спорта.

На странице приведено расписание соревнований, где будут разыгрываться медали ОИ-2022.

Медальный зачет Олимпиады 2022

Расписание Олимпиады 2022

10 февраля 2022, четверг

09:30 (04:30) Фигурное катание, мужчины, произвольная программа
09:30 (04:30) Сноуборд, женщины, хаф-пайп
14:00 (09:00) Сноуборд, мужчины, кросс
14:30 (09:30) Горнолыжный спорт, мужчины, комбинация
15:00 (10:00) Лыжные гонки, женщины, 10 км, классический стиль
19:00 (14:00) Фристайл, смешанные команды, воздушная акробатика
20:00 (15:00) Конькобежный спорт, женщины, 5000 м
21:30 (16:30) Санный спорт, командная эстафета



11 февраля 2022, пятница

09:30 (04:30) Сноуборд, мужчины, хаф-пайп
11:00 (06:00) Горнолыжный спорт, женщины, супер-гигант
15:00 (10:00) Лыжные гонки, мужчины, 15 км, классический стиль
16:00 (11:00) Конькобежный спорт, мужчины, 10000 м
17:00 (12:00) Биатлон, женщины, 7.5 км, спринт
19:00 (14:00) Шорт-трек, женщины, 1000 м
20:20 (15:20) Скелетон, мужчины, одиночки

12 февраля 2022, суббота

10:00 (05:00) Сноуборд, смешанные команды, кросс
15:30 (10:30) Лыжные гонки, женщины, 4х5 км, эстафета
16:00 (11:00) Конькобежный спорт, мужчины, 500 м
17:00 (12:00) Биатлон, мужчины, 10 км, спринт
19:00 (14:00) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин LH
20:20 (15:20) Скелетон, женщины, одиночки

13 февраля 2022, воскресенье

13:45 (08:45) Горнолыжный спорт, мужчины, гигантский слалом
15:00 (10:00) Лыжные гонки, мужчины, 4х10 км, эстафета
17:00 (12:00) Биатлон, женщины, 10 км, гонка преследования
18:45 (13:45) Биатлон, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
19:30 (14:30) Шорт-трек, мужчины, 500 м
19:30 (14:30) Шорт-трек, женщины, 3000 м, эстафета
21:00 (16:00) Конькобежный спорт, женщины, 500 м



14 февраля 2022, понедельник

09:15 (04:15) Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец
09:30 (04:30) Фристайл, женщины, слоуп-стайл
09:30 (04:30) Бобслей, женщины, монобоб
19:00 (14:00) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин LH, команды
19:00 (14:00) Фристайл, женщины, воздушная акробатика

* - время начала соревнований - московское.
В расписании Олимпиады 2022 в Пекине возможны изменения.





  • Результаты соревнований Олимпиады 2022 за 10 февраля
  • Расписание Олимпиады 2022 на 10 февраля
  • Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам ТВ
  • Программа передач Матч ТВ
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    Расписание Олимпиады 2022 в Пекине

    Расписание Олимпиады в Пекине 2022

    24-е зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Всего за это время спортсмены разыграют 109 комплектов медалей в 7 видах спорта.

    Результаты соревнований Олимпиады 2022 за 10 февраля

    Результаты Олимпиады 2022 за 10 февраля

    На странице представлены результаты соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине за 10 февраля 2022 года.

    Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет

    На Олимпиаде 2022, которая проходит в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.

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