Расписание 11 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022

11 февраля на хоккейном турнире в рамках зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине пройдут 4 матча. Второй матч на турнире проведут российские хоккеисты.
Расписание на 11 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022:
Группа В
07:10 Дания - Россия (Первый канал)
11:40 Чехия - Швейцария (Матч ТВ)
Группа С
16:10 Швеция - Словакия
16:10 Латвия - Финляндия (Матч ТВ)
Соревнования по хоккею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля. Сборная России играет в группе с Данией, Чехией и Швейцарией. В первой игре на Играх в Пекине российская сборная с минимальным счетом переиграла хоккеистов Швейцарии.