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Расписание 11 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022


Хоккей на Олимпиаде в Пекине на 11 февраля

11 февраля на хоккейном турнире в рамках зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине пройдут 4 матча. Второй матч на турнире проведут российские хоккеисты.

Расписание на 11 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022:

Группа В

07:10 Дания - Россия (Первый канал)

11:40 Чехия - Швейцария (Матч ТВ)

Группа С

16:10 Швеция - Словакия

16:10 Латвия - Финляндия (Матч ТВ)

Соревнования по хоккею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля. Сборная России играет в группе с Данией, Чехией и Швейцарией. В первой игре на Играх в Пекине российская сборная с минимальным счетом переиграла хоккеистов Швейцарии.





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    Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций Олимпиады 2022

    Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.

    Россия - Дания. Хоккей. Олимпиада 2022 в Пекине. 11 февраля

    Все матчи по хоккею Россия - Дания

    С 2003 года сборные России и Дании по хоккею играли между собой 11 раз и во всех встречах успех сопутствовал российским хоккеистам.

    Расписание 11 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022

    Хоккей на Олимпиаде в Пекине на 11 февраля

    11 февраля на хоккейном турнире в рамках зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине пройдут 4 матча.

    Расписание Олимпиады 2022 на 11 февраля

    Расписание Олимпиады 2022 на 11 февраля

    На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 11 февраля 2022 года.

    Результаты соревнований Олимпиады 2022 за 10 февраля

    Результаты Олимпиады 2022 за 10 февраля

    На странице представлены результаты соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине за 10 февраля 2022 года.









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