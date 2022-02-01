Расписание 11 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022





11 февраля на хоккейном турнире в рамках зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине пройдут 4 матча. Второй матч на турнире проведут российские хоккеисты.



Расписание на 11 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022:



Группа В



07:10 Дания - Россия (Первый канал)



11:40 Чехия - Швейцария (Матч ТВ)



Группа С



16:10 Швеция - Словакия



16:10 Латвия - Финляндия (Матч ТВ)



Соревнования по хоккею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля. Сборная России играет в группе с Данией, Чехией и Швейцарией. В первой игре на Играх в Пекине российская сборная с минимальным счетом переиграла хоккеистов Швейцарии.











Расписание Олимпиады 2022 на 11 февраля Олимпиада 2022. Хоккей. Россия - Швейцария - 1:0 Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине. Расписание матчей Расписание биатлона на Олимпиаде 2022 года











