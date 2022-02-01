Россия - Дания. Хоккей. Олимпиада 2022 в Пекине. 11 февраля

11 февраля сборные России и Дании по хоккею проведут матч группового турнира зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине. Игра начнется в 7:10 по московскому времени и будет транслироваться на Первом канале.
В первом матче на Олимпиаде 2022 сборная России выиграла у Швейцарии, а Дания неожиданно одержала победу над Чехией.
Хоккей. Россия - Дания. История противостояния
Сборные России и Дании по хоккею играли друг с другом только на чемпионатах мира. На сегодня Россия встречалась с Данией 11 раз и во всех встречах успех сопутствовал российским хоккеистам.
Две самые крупные победы были одержаны на чемпионатах мира, которые проводились в Москве. В 2007 году российские хоккеисты переиграли датчан со счетом 9:1, а в 2016-м одержали победу со счетом 10:1.
Все матчи Россия - Дания на сегодня
|27.04.2003
Россия - Дания - 6:1 (1:0, 5:1, 0:0)
Чемпионат мира в Тампере. Групповой этап.
|25.04.2004
Россия - Дания - 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап.
|27.04.2007
Россия - Дания - 9:1 (3:1, 5:0, 1:0)
Чемпионат мира в Москве. Групповой этап.
|06.05.2008
Россия - Дания - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Чемпионат мира в Квебеке. Групповой этап.
|16.05.2010
Россия - Дания - 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Чемпионат мира в Кельне. 2-й групповой этап.
|05.05.2011
Россия - Дания - 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Чемпионат мира в Братиславе. 2-й групповой этап.
|10.05.2012
Россия - Дания - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Чемпионат мира в Стокгольме. Групповой этап.
|06.05.2015
Россия - Дания - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап.
|12.05.2016
Россия - Дания - 10:1 (3:0, 4:1, 3:0)
Чемпионат мира в Москве. Групповой этап.
|11.05.2017
Россия - Дания - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Чемпионат мира в Кельне. Групповой этап.
|26.05.2021
Россия - Дания - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Чемпионат мира в Риге. Групповой этап.