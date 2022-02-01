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Россия - Дания. Хоккей. Олимпиада 2022 в Пекине. 11 февраля


Все матчи по хоккею Россия - Дания

11 февраля сборные России и Дании по хоккею проведут матч группового турнира зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине. Игра начнется в 7:10 по московскому времени и будет транслироваться на Первом канале.

В первом матче на Олимпиаде 2022 сборная России выиграла у Швейцарии, а Дания неожиданно одержала победу над Чехией.

Хоккей. Россия - Дания. История противостояния

Сборные России и Дании по хоккею играли друг с другом только на чемпионатах мира. На сегодня Россия встречалась с Данией 11 раз и во всех встречах успех сопутствовал российским хоккеистам.

Две самые крупные победы были одержаны на чемпионатах мира, которые проводились в Москве. В 2007 году российские хоккеисты переиграли датчан со счетом 9:1, а в 2016-м одержали победу со счетом 10:1.



Все матчи Россия - Дания на сегодня


27.04.2003
Россия - Дания - 6:1 (1:0, 5:1, 0:0)
Чемпионат мира в Тампере. Групповой этап.
25.04.2004
Россия - Дания - 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап.
27.04.2007
Россия - Дания - 9:1 (3:1, 5:0, 1:0)
Чемпионат мира в Москве. Групповой этап.
06.05.2008
Россия - Дания - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Чемпионат мира в Квебеке. Групповой этап.
16.05.2010
Россия - Дания - 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Чемпионат мира в Кельне. 2-й групповой этап.
05.05.2011
Россия - Дания - 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Чемпионат мира в Братиславе. 2-й групповой этап.
10.05.2012
Россия - Дания - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Чемпионат мира в Стокгольме. Групповой этап.
06.05.2015
Россия - Дания - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап.
12.05.2016
Россия - Дания - 10:1 (3:0, 4:1, 3:0)
Чемпионат мира в Москве. Групповой этап.
11.05.2017
Россия - Дания - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Чемпионат мира в Кельне. Групповой этап.
26.05.2021
Россия - Дания - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Чемпионат мира в Риге. Групповой этап.






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    Расписание телетрансляций Олимпиады 2022

    Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.

    Россия - Дания. Хоккей. Олимпиада 2022 в Пекине. 11 февраля

    Все матчи по хоккею Россия - Дания

    С 2003 года сборные России и Дании по хоккею играли между собой 11 раз и во всех встречах успех сопутствовал российским хоккеистам.

    Расписание 11 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022

    Хоккей на Олимпиаде в Пекине на 11 февраля

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    Расписание Олимпиады 2022 на 11 февраля

    Расписание Олимпиады 2022 на 11 февраля

    На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 11 февраля 2022 года.

    Результаты соревнований Олимпиады 2022 за 10 февраля

    Результаты Олимпиады 2022 за 10 февраля

    На странице представлены результаты соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине за 10 февраля 2022 года.









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