Расписание ТВ-трансляций Олимпиады 2022 на 11 февраля





В седьмой день Олимпиады 2022 в Пекине будут разыграны 7 комплектов медалей. Мужская сборная России по хоккею проведет второй матч группового этапа против Дании. В лыжах состоится мужская гонка на 15 км. В биатлоне женщины разыграют золото в спринте.



11 февраля, пятница. Расписание трансляций по ТВ



00:10 Санный спорт. Командная эстафета (повторная трансляция) (Матч ТВ)



00:20 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 года (Первый канал)



01:20 Олимпиада 2022 в Пекине (Первый канал)



02:20 Олимпиада 2022 в Пекине (Россия-1)



04:00 Олимпиада 2022 в Пекине (Матч ТВ)



06:00 Олимпиада 2022 в Пекине (Матч ТВ)



06:55 Хоккей. Мужчины. Россия - Дания (Первый канал)



06:55 Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины (Матч ТВ) - разыгрываются медали







09:00 Кёрлинг. Женщины. Россия - Швейцария (Матч ТВ)



09:55 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км (Россия-1) - разыгрываются медали



11:45 Биатлон. Женщины. 7,5 км. Спринт (Первый канал) - разыгрываются медали



11:50 Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария (Матч ТВ)



14:00 Шорт-трек (Матч ТВ) - разыгрываются медали



16:00 Керлинг. Мужчины. Россия - Дания (Матч ТВ)



16:50 Скелетон. Мужчины. 4-я попытка (Матч ТВ) - разыгрываются медали



17:45 Хоккей. Мужчины. Латвия - Финляндия (Матч ТВ)



19:25 Олимпиада 2022 в Пекине 2022 (Матч ТВ)



23:05 Олимпиада 2022 в Пекине (Матч ТВ)