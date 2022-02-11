Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие




Расписание ТВ-трансляций Олимпиады 2022 на 11 февраля


Расписание трансляций Олимпиады 2022 на 11 февраля

В седьмой день Олимпиады 2022 в Пекине будут разыграны 7 комплектов медалей. Мужская сборная России по хоккею проведет второй матч группового этапа против Дании. В лыжах состоится мужская гонка на 15 км. В биатлоне женщины разыграют золото в спринте.

11 февраля, пятница. Расписание трансляций по ТВ

00:10 Санный спорт. Командная эстафета (повторная трансляция) (Матч ТВ)

00:20 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 года (Первый канал)

01:20 Олимпиада 2022 в Пекине (Первый канал)

02:20 Олимпиада 2022 в Пекине (Россия-1)

04:00 Олимпиада 2022 в Пекине (Матч ТВ)

06:00 Олимпиада 2022 в Пекине (Матч ТВ)

06:55 Хоккей. Мужчины. Россия - Дания (Первый канал)

06:55 Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины (Матч ТВ) - разыгрываются медали



09:00 Кёрлинг. Женщины. Россия - Швейцария (Матч ТВ)

09:55 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км (Россия-1) - разыгрываются медали

11:45 Биатлон. Женщины. 7,5 км. Спринт (Первый канал) - разыгрываются медали

11:50 Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария (Матч ТВ)

14:00 Шорт-трек (Матч ТВ) - разыгрываются медали

16:00 Керлинг. Мужчины. Россия - Дания (Матч ТВ)

16:50 Скелетон. Мужчины. 4-я попытка (Матч ТВ) - разыгрываются медали

17:45 Хоккей. Мужчины. Латвия - Финляндия (Матч ТВ)

19:25 Олимпиада 2022 в Пекине 2022 (Матч ТВ)

23:05 Олимпиада 2022 в Пекине (Матч ТВ)





  • Расписание 11 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022
  • Расписание Олимпиады 2022 на 11 февраля
  • Результаты соревнований Олимпиады 2022 за 10 февраля
  • Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам ТВ
  • Программа передач Матч ТВ
    •








    Расписание ТВ-трансляций Олимпиады 2022 на 11 февраля

    Расписание трансляций Олимпиады 2022 на 11 февраля

    В седьмой день Олимпиады 2022 в Пекине будут разыграны 7 комплектов медалей. Какие из соревнований будут показаны на ТВ.

    Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций Олимпиады 2022

    Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.

    Россия - Дания. Хоккей. Олимпиада 2022 в Пекине. 11 февраля

    Все матчи по хоккею Россия - Дания

    С 2003 года сборные России и Дании по хоккею играли между собой 11 раз и во всех встречах успех сопутствовал российским хоккеистам.

    Расписание 11 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022

    Хоккей на Олимпиаде в Пекине на 11 февраля

    11 февраля на хоккейном турнире в рамках зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине пройдут 4 матча.

    Расписание Олимпиады 2022 на 11 февраля

    Расписание Олимпиады 2022 на 11 февраля

    На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 11 февраля 2022 года.









    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru