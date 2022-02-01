Расписание Олимпиады 2022 на 12 февраля

На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 12 февраля 2022 года.
12 февраля спортсмены разыграют 6 комплектов медалей.
Биатлон
12.00 Мужчины. Спринт. 10 км (медали)
Керлинг
04.05 Женщины. Групповой турнир.
Швеция – Канада
Корея – Россия
Япония – Дания
09.05 Мужчины. Групповой турнир.
Италия – Китай
Канада – Швеция
Дания – Швейцария
США – Норвегия
15.05 Женщины. Групповой турнир.
Россия – Япония
Дания – Швейцария
Великобритания – США
Швеция – Китай
Конькобежный спорт
11.00 Мужчины. 500 м (медали)
Лыжные гонки
10.30 Женщины. Эстафета. 4х5 км (медали)
Прыжки с трамплина
14.00 Мужчины. Большой трамплин. Финал (медали)
Скелетон
15.20 Женщины. 3-я и 4-я попытки (медали)
Сноуборд
05.00 Смешанные командные соревнования. Борд-кросс (медали)
Фигурное катание
14.00 Танцы. Ритмический танец
Хоккей
07.10 Мужчины. Групповой турнир.
Канада – США
Женщины. 1/4 финала
11.40 Мужчины. Групповой турнир.
Германия – Китай
Женщины. 1/4 финала
16.10 Мужчины. Групповой турнир.
Россия – Чехия
Швейцария – Дания