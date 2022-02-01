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Расписание Олимпиады 2022 на 12 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 12 февраля

На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 12 февраля 2022 года.

12 февраля спортсмены разыграют 6 комплектов медалей.

Биатлон

12.00 Мужчины. Спринт. 10 км (медали)

Керлинг

04.05 Женщины. Групповой турнир.
Швеция – Канада
Корея – Россия
Япония – Дания

09.05 Мужчины. Групповой турнир.
Италия – Китай
Канада – Швеция
Дания – Швейцария
США – Норвегия



15.05 Женщины. Групповой турнир.
Россия – Япония
Дания – Швейцария
Великобритания – США
Швеция – Китай

Конькобежный спорт

11.00 Мужчины. 500 м (медали)

Лыжные гонки

10.30 Женщины. Эстафета. 4х5 км (медали)

Прыжки с трамплина

14.00 Мужчины. Большой трамплин. Финал (медали)

Скелетон

15.20 Женщины. 3-я и 4-я попытки (медали)



Сноуборд

05.00 Смешанные командные соревнования. Борд-кросс (медали)

Фигурное катание

14.00 Танцы. Ритмический танец

Хоккей

07.10 Мужчины. Групповой турнир.
Канада – США
Женщины. 1/4 финала

11.40 Мужчины. Групповой турнир.
Германия – Китай
Женщины. 1/4 финала

16.10 Мужчины. Групповой турнир.
Россия – Чехия
Швейцария – Дания





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    Расписание Олимпиады 2022 на 12 февраля

    Расписание Олимпиады 2022 на 12 февраля

    На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 12 февраля 2022 года.

    Расписание фигурного катания на Олимпиаде 2022 на 12 февраля

    Фигурное катание на Олимпиаде 2022

    Соревнования по фигурному катанию в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в китайском Пекине пройдут с 4 по 19 февраля.

    Результаты соревнований Олимпиады 2022 за 11 февраля

    Результаты Олимпиады 2022 за 11 февраля

    На странице представлены результаты соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине за 11 февраля 2022 года.

    Расписание биатлона на Олимпиаде 2022 на 12 февраля

    Биатлон на Олимпиаде 2022

    12 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине пройдет мужской спринт.

    Расписание лыжных гонок на Олимпиаде 2022 на 12 февраля

    Лыжные гонки на Олимпиаде 2022

    12 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине пройдет женская эстафета.









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