Расписание Олимпиады 2022 на 12 февраля





На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 12 февраля 2022 года.



12 февраля спортсмены разыграют 6 комплектов медалей.



Биатлон



12.00 Мужчины. Спринт. 10 км (медали)



Керлинг



04.05 Женщины. Групповой турнир.

Швеция – Канада

Корея – Россия

Япония – Дания



09.05 Мужчины. Групповой турнир.

Италия – Китай

Канада – Швеция

Дания – Швейцария

США – Норвегия







15.05 Женщины. Групповой турнир.

Россия – Япония

Дания – Швейцария

Великобритания – США

Швеция – Китай



Конькобежный спорт



11.00 Мужчины. 500 м (медали)



Лыжные гонки



10.30 Женщины. Эстафета. 4х5 км (медали)



Прыжки с трамплина



14.00 Мужчины. Большой трамплин. Финал (медали)



Скелетон



15.20 Женщины. 3-я и 4-я попытки (медали)







Сноуборд



05.00 Смешанные командные соревнования. Борд-кросс (медали)



Фигурное катание



14.00 Танцы. Ритмический танец



Хоккей



07.10 Мужчины. Групповой турнир.

Канада – США

Женщины. 1/4 финала



11.40 Мужчины. Групповой турнир.

Германия – Китай

Женщины. 1/4 финала



16.10 Мужчины. Групповой турнир.

Россия – Чехия

Швейцария – Дания