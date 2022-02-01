Расписание лыжных гонок на Олимпиаде 2022 на 11 февраля





Соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпиады 2022 в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля.



Главное противостояние на Олимпиаде 2022 ожидается между российским лыжником Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо из Норвегии.



Расписание лыжных гонок на зимних Олимпийских играхе 2022



11 февраля, пятница

10:00 15 км, мужчины, классический стиль



12 февраля, суббота

10:30 Эстафета, женщины, 4х5 км



13 февраля, воскресенье

10:00 Эстафета, мужчины, 4х10 км



16 февраля, среда

12:00 Командный спринт, женщины, классический стиль (полуфиналы)

12:50 Командный спринт, мужчины, классический стиль (полуфиналы)

14:00 Командный спринт, женщины, классический стиль (финал)

14:25 Командный спринт, мужчины, классический стиль (финал)







19 февраля, суббота

09:00 Масс-старт, мужчины, 50 км, свободный стиль



20 февраля, воскресенье

10:00 Масс-старт, женщины, 30 км, свободный стиль



Результаты состоявшихся гонок на Олимпиаде 2022





5 февраля, суббота

10:45 Скиатлон, женщины, 7.5 км+7.5 км

Результаты: 1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 44.13,7, 2. Наталья Непряева (Россия) - +30,2, 3. Тереза Штадлобер (Австрия) - +30,5.



6 февраля, воскресенье

10:00 Скиатлон, мужчины, 15 км+15 км

Результаты: 1. Александр Большунов (Россия) - 1:16.09,8, 2. Денис Спицов (Россия) - +1.11,0, 3. Йиво Нисканен (Финляндия) - +2.00,2.



8 февраля, вторник

13:30 Спринт, женщины, свободный стиль

Результаты: 1. Йонна Сундлинг (Швеция) - 3.09,68, 2. Майя Дальквист (Швеция) +2,88, 3. Джессика Диггинс (США) +3,16.

13:55 Спринт, мужчины, свободный стиль

Результаты: 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 2.58,06, 2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26, 3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.







10 февраля, четверг

10:00 10 км, женщины, классический стиль

Результаты: 1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 28.06,3, 2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0.4, 3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +31,5, 4. Наталья Непряева (Россия) +31,6.



12 февраля, суббота

10:30 Эстафета, женщины, 4х5 км



13 февраля, воскресенье

10:00 Эстафета, мужчины, 4х10 км



16 февраля, среда

12:00 Командный спринт, женщины, классический стиль (полуфиналы)

12:50 Командный спринт, мужчины, классический стиль (полуфиналы)

14:00 Командный спринт, женщины, классический стиль (финал)

14:25 Командный спринт, мужчины, классический стиль (финал)



19 февраля, суббота

09:00 Масс-старт, мужчины, 50 км, свободный стиль



20 февраля, воскресенье

10:00 Масс-старт, женщины, 30 км, свободный стиль



* - время начала соревнований по лыжным гонкам - московское.