Результаты соревнований Олимпиады 2022 за 11 февраля





На странице представлены результаты соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине за 11 февраля 2022 года.



11 февраля разыгрываются 7 комплектов медалей. Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро на дистанции 15 км.



Сноуборд

Мужчины. Хаф-пайп. Финал

1. Аюму Хирано (Япония) - 96,00, 2. Скотт Джеймс (Австралия) - 92,50, 3. Ян Шеррер (Швейцария) - 87,25.



Горнолыжный спорт

Женщины. Супергигант

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) - 1.13,51, 2. Мирьям Пухнер (Австрия) - 0,22, 3. Мишель Гизин (Швейцария) - 0,30... 18. Юлия Плешкова (Россия) – 1,75



Лыжные гонки

10.00 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль. 15 км

1. Йиво Нисканен (Финляндия) - 37.54,8, 2. Александр Большунов (Россия) +23,2, 3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5.







Конькобежный спорт

Мужчины. 10000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) - 12.30,74, 2. Патрик Руст (Нидерланды) +13,85, 3. Давиде Гьотто (Италия) +15,24... 5.

Александр Румянцев (Россия) +20,59.



Биатлон

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) - 20:44,3 (0), 2. Эльвира Эберг (Швеция) +30,9 (0), 3. Доротея Вирер (Италия) +37,2

(0)... 6. Кристина Резцова (Россия) + 1:05,0 (2)



Шорт-трек



14.00 Женщины. 1000 м. Финал



Скелетон



15.20 Мужчины. 3-я и 4-я попытки