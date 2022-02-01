Расписание 12 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022





12 февраля на мужском турнире по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине состоятся 4 матча. Сборная России проведет заключительный поединок на групповом этапе против Чехии.



Расписание на 12 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022:



Группа А



07:10 Канада - США



11:40 Германия - Китай



Группа В



16:10 Россия - Чехия (Россия-1)



16:10 Швейцария - Дания



Соревнования по хоккею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля. Сборная России играет в группе с Данией, Чехией и Швейцарией. В первых двух матчах российская сборная одержала две победы и не пропустила ни одной шайбы в свои ворота.