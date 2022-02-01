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Расписание 12 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022


Хоккей на Олимпиаде в Пекине на 12 февраля

12 февраля на мужском турнире по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине состоятся 4 матча. Сборная России проведет заключительный поединок на групповом этапе против Чехии.

Расписание на 12 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022:

Группа А

07:10 Канада - США

11:40 Германия - Китай

Группа В

16:10 Россия - Чехия (Россия-1)

16:10 Швейцария - Дания

Соревнования по хоккею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля. Сборная России играет в группе с Данией, Чехией и Швейцарией. В первых двух матчах российская сборная одержала две победы и не пропустила ни одной шайбы в свои ворота.





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    Расписание 12 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022

    Хоккей на Олимпиаде в Пекине на 12 февраля

    12 февраля на мужском турнире по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине состоятся 4 матча.

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