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Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 12 февраля


Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт

На Олимпиаде 2022 в Пекине 12 февраля будут разыграны 6 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.

Какое место в итоге займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?

На данный момент в активе российских спорсменов 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Сборная России в медальном зачете занимает 9 место.



Медальный зачет Олимпиады 2022

Расписание Олимпиады 2022 в Пекине


  Страна З С Б  
1 Германия 7 4 0 11
2 Норвегия 6 3 5 14
3 США 5 5 1 11
4 Нидерланды 5 4 1 10
5 Швеция 5 2 2 9
6 Австрия 4 6 4 14
7 Китай 3 3 1 7
8 Италия 2 5 4 11
9 Россия 2 4 6 12
10 Япония 2 2 4 8
11 Словения 2 1 2 5
12 Швейцария 2 0 5 7
13 Франция 1 5 0 6
14 Канада 1 4 8 13
15 Финляндия 1 1 2 4
16 Австралия 1 1 1 3
16 Южная Корея 1 1 1 3
18 Чехия 1 0 1 2
19 Новая Зеландия 1 0 0 1
19 Словакия 1 0 0 1
21 Белоруссия 0 1 0 1
21 Испания 0 1 0 1
23 Венгрия 0 0 2 2
24 Польша 0 0 1 1
24 Латвия 0 0 1 1
24 Бельгия 0 0 1 1






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    Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 12 февраля

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет 12 февраля

    На Олимпиаде 2022 в Пекине 12 февраля будут разыграны 6 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.

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