Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 12 февраля





На Олимпиаде 2022 в Пекине 12 февраля будут разыграны 6 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.



Какое место в итоге займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?



На данный момент в активе российских спорсменов 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Сборная России в медальном зачете занимает 9 место.







Медальный зачет Олимпиады 2022



Расписание Олимпиады 2022 в Пекине





Страна З С Б 1 Германия 7 4 0 11 2 Норвегия 6 3 5 14 3 США 5 5 1 11 4 Нидерланды 5 4 1 10 5 Швеция 5 2 2 9 6 Австрия 4 6 4 14 7 Китай 3 3 1 7 8 Италия 2 5 4 11 9 Россия 2 4 6 12 10 Япония 2 2 4 8 11 Словения 2 1 2 5 12 Швейцария 2 0 5 7 13 Франция 1 5 0 6 14 Канада 1 4 8 13 15 Финляндия 1 1 2 4 16 Австралия 1 1 1 3 16 Южная Корея 1 1 1 3 18 Чехия 1 0 1 2 19 Новая Зеландия 1 0 0 1 19 Словакия 1 0 0 1 21 Белоруссия 0 1 0 1 21 Испания 0 1 0 1 23 Венгрия 0 0 2 2 24 Польша 0 0 1 1 24 Латвия 0 0 1 1 24 Бельгия 0 0 1 1











Расписание 12 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022 Результаты соревнований Олимпиады 2022 за 11 февраля Расписание Олимпиады 2022 на 12 февраля Расписание Олимпиады 2022 на 11 февраля Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине. Расписание матчей











