На странице представлены результаты соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине за 12 февраля 2022 года.
12 февраля разыгрываются 6 комплектов медалей. Российские лыжницы завоевали золотую медаль в эстафетной гонке.
Сноуборд
Смешанные командные соревнования. Борд-кросс
1. США, 2. Италия +0,20, 3. Канада +23,20... 8. Россия.
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета. 4х5 км
1. Россия - 53.41,0 (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова), 2. Германия +18,2, 3.
Швеция +20,7.
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
1. Гао Тинъюй (Китай) - 34,32, 2. Ча Мин Кю (Южная Корея) +0,07, 3. Ватару Морисиге (Япония) +0.17... 7. Артём Арефьев (Россия) +0,24.
Биатлон
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 24.00,04 (1 промах), 2. Кентен Фийон Майе (Франция) +25,5 (1), 3. Тарьей Бё (Норвегия)
+38,9 (1), 4. Максим Цветков (Россия) +40,6 (0).
Прыжки с трамплина
14.00 Мужчины. Большой трамплин
Скелетон
15.20 Женщины