



На странице представлены результаты соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине за 12 февраля 2022 года.



12 февраля разыгрываются 6 комплектов медалей. Российские лыжницы завоевали золотую медаль в эстафетной гонке.



Сноуборд

Смешанные командные соревнования. Борд-кросс

1. США, 2. Италия +0,20, 3. Канада +23,20... 8. Россия.



Лыжные гонки

Женщины. Эстафета. 4х5 км

1. Россия - 53.41,0 (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова), 2. Германия +18,2, 3.

Швеция +20,7.



Конькобежный спорт

Мужчины. 500 м

1. Гао Тинъюй (Китай) - 34,32, 2. Ча Мин Кю (Южная Корея) +0,07, 3. Ватару Морисиге (Япония) +0.17... 7. Артём Арефьев (Россия) +0,24.







Биатлон

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 24.00,04 (1 промах), 2. Кентен Фийон Майе (Франция) +25,5 (1), 3. Тарьей Бё (Норвегия)

+38,9 (1), 4. Максим Цветков (Россия) +40,6 (0).



Прыжки с трамплина



14.00 Мужчины. Большой трамплин



Скелетон



15.20 Женщины