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Расписание Олимпиады 2022 на 13 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 13 февраля

На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 13 февраля 2022 года.

13 февраля спортсмены разыграют 7 комплектов медалей.

Биатлон

12.00 Женщины. Гонка преследования. 10 км (медали)

13.45 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км (медали)

Бобслей

04.30 Женщины. Монобоб. 1-я и 2-я попытки

Горнолыжный спорт

05.15 Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка

08.45 Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка (медали)

Керлинг

04.05 Мужчины. Групповой турнир.
Норвегия – Швеция
Китай – Великобритания
США – Канада
Италия – Россия

09.05 Женщины. Групповой турнир.
Дания – Великобритания
США – Швеция
Корея – Китай
Швейцария – Канада

15.05 Мужчины. Групповой турнир.
Великобритания – Дания
Швейцария – Италия
Китай – США



Конькобежный спорт

16.00 Женщины. 500 м (медали)

Лыжные гонки

10.00 Мужчины. Эстафета. 4х10 км (медали)

Фристайл

05.00 Женщины. Слоупстайл. Квалификация

14.00 Женщины. Акробатика. Квалификация

Хоккей

07.10 Мужчины. Групповой турнир.
Словакия – Латвия

11.40 Мужчины. Групповой турнир.
Финляндия – Швеция

16.10 Мужчины. Групповой турнир.
Китай – Канада
США – Германия

Шорт-трек

14.00 Мужчины. 500 м. Финал (медали)
Женщины. Эстафета. 3000 м. Финал (медали)





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