



На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 13 февраля 2022 года.



13 февраля спортсмены разыграют 7 комплектов медалей.



Биатлон



12.00 Женщины. Гонка преследования. 10 км (медали)



13.45 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км (медали)



Бобслей



04.30 Женщины. Монобоб. 1-я и 2-я попытки



Горнолыжный спорт



05.15 Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка



08.45 Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка (медали)



Керлинг



04.05 Мужчины. Групповой турнир.

Норвегия – Швеция

Китай – Великобритания

США – Канада

Италия – Россия



09.05 Женщины. Групповой турнир.

Дания – Великобритания

США – Швеция

Корея – Китай

Швейцария – Канада



15.05 Мужчины. Групповой турнир.

Великобритания – Дания

Швейцария – Италия

Китай – США







Конькобежный спорт



16.00 Женщины. 500 м (медали)



Лыжные гонки



10.00 Мужчины. Эстафета. 4х10 км (медали)



Фристайл



05.00 Женщины. Слоупстайл. Квалификация



14.00 Женщины. Акробатика. Квалификация



Хоккей



07.10 Мужчины. Групповой турнир.

Словакия – Латвия



11.40 Мужчины. Групповой турнир.

Финляндия – Швеция



16.10 Мужчины. Групповой турнир.

Китай – Канада

США – Германия



Шорт-трек



14.00 Мужчины. 500 м. Финал (медали)

Женщины. Эстафета. 3000 м. Финал (медали)