На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 13 февраля 2022 года.
13 февраля спортсмены разыграют 7 комплектов медалей.
Биатлон
12.00 Женщины. Гонка преследования. 10 км (медали)
13.45 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км (медали)
Бобслей
04.30 Женщины. Монобоб. 1-я и 2-я попытки
Горнолыжный спорт
05.15 Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
08.45 Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка (медали)
Керлинг
04.05 Мужчины. Групповой турнир.
Норвегия – Швеция
Китай – Великобритания
США – Канада
Италия – Россия
09.05 Женщины. Групповой турнир.
Дания – Великобритания
США – Швеция
Корея – Китай
Швейцария – Канада
15.05 Мужчины. Групповой турнир.
Великобритания – Дания
Швейцария – Италия
Китай – США
Конькобежный спорт
16.00 Женщины. 500 м (медали)
Лыжные гонки
10.00 Мужчины. Эстафета. 4х10 км (медали)
Фристайл
05.00 Женщины. Слоупстайл. Квалификация
14.00 Женщины. Акробатика. Квалификация
Хоккей
07.10 Мужчины. Групповой турнир.
Словакия – Латвия
11.40 Мужчины. Групповой турнир.
Финляндия – Швеция
16.10 Мужчины. Групповой турнир.
Китай – Канада
США – Германия
Шорт-трек
14.00 Мужчины. 500 м. Финал (медали)
Женщины. Эстафета. 3000 м. Финал (медали)