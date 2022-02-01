Лыжные гонки 13 февраля на Олимпиаде 2022





13 февраля в расписании лыжных гонок на Олимпиаде 2022 запланирована мужская эстафета. Соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпиады пройдут с 5 по 20 февраля.



Состав сборной России на мужскую эстафету: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.



Расписание лыжных гонок на зимних Олимпийских играх 2022



13 февраля, воскресенье

10:00 Эстафета, мужчины, 4х10 км



16 февраля, среда

12:00 Командный спринт, женщины, классический стиль (полуфиналы)

12:50 Командный спринт, мужчины, классический стиль (полуфиналы)

14:00 Командный спринт, женщины, классический стиль (финал)

14:25 Командный спринт, мужчины, классический стиль (финал)







19 февраля, суббота

09:00 Масс-старт, мужчины, 50 км, свободный стиль



20 февраля, воскресенье

10:00 Масс-старт, женщины, 30 км, свободный стиль



Результаты состоявшихся гонок на Олимпиаде 2022





5 февраля, суббота

Скиатлон, женщины, 7.5 км+7.5 км

Результаты: 1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 44.13,7, 2. Наталья Непряева (Россия) - +30,2, 3. Тереза Штадлобер (Австрия) - +30,5.



6 февраля, воскресенье

Скиатлон, мужчины, 15 км+15 км

Результаты: 1. Александр Большунов (Россия) - 1:16.09,8, 2. Денис Спицов (Россия) - +1.11,0, 3. Йиво Нисканен (Финляндия) - +2.00,2.



8 февраля, вторник

Спринт, женщины, свободный стиль

Результаты: 1. Йонна Сундлинг (Швеция) - 3.09,68, 2. Майя Дальквист (Швеция) +2,88, 3. Джессика Диггинс (США) +3,16.

Спринт, мужчины, свободный стиль

Результаты: 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 2.58,06, 2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26, 3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.







10 февраля, четверг

10 км, женщины, классический стиль

Результаты: 1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 28.06,3, 2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0.4, 3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +31,5, 4. Наталья Непряева (Россия) +31,6.



11 февраля, пятница

15 км, мужчины, классический стиль

1. Йиво Нисканен (Финляндия) - 37.54,8, 2. Александр Большунов (Россия) +23,2, 3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5.



12 февраля, суббота

Эстафета, женщины, 4х5 км

1. Россия - 53.41,0 (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова), 2. Германия +18,2, 3. Швеция +20,7.



Время начала соревнований по лыжным гонкам - московское.