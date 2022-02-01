Россия в лыжных гонках на Олимпиаде 2022: все медали и результаты





Соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпиады 2022 в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля. Всего лыжники разыграют 12 комплектов наград.



Расписание лыжных гонок на зимних Олимпийских играх 2022



19 февраля, суббота

09:00 Масс-старт, мужчины, 50 км, свободный стиль



20 февраля, воскресенье

10:00 Масс-старт, женщины, 30 км, свободный стиль



Результаты состоявшихся гонок на Олимпиаде 2022



5 февраля, суббота

Скиатлон, женщины, 7.5 км+7.5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 44.13,7, 2. Наталья Непряева (Россия) - +30,2, 3. Тереза Штадлобер (Австрия) - +30,5.







6 февраля, воскресенье

Скиатлон, мужчины, 15 км+15 км

1. Александр Большунов (Россия) - 1:16.09,8, 2. Денис Спицов (Россия) - +1.11,0, 3. Йиво Нисканен (Финляндия) - +2.00,2.



8 февраля, вторник

Спринт, женщины, свободный стиль

1. Йонна Сундлинг (Швеция) - 3.09,68, 2. Майя Дальквист (Швеция) +2,88, 3. Джессика Диггинс (США) +3,16.

Спринт, мужчины, свободный стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 2.58,06, 2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26, 3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.



10 февраля, четверг

10 км, женщины, классический стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 28.06,3, 2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0.4, 3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +31,5, 4. Наталья Непряева (Россия) +31,6.



11 февраля, пятница

15 км, мужчины, классический стиль

1. Йиво Нисканен (Финляндия) - 37.54,8, 2. Александр Большунов (Россия) +23,2, 3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5.







12 февраля, суббота

Эстафета, женщины, 4х5 км

1. Россия - 53.41,0 (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова), 2. Германия +18,2, 3. Швеция +20,7.



13 февраля, воскресенье

Эстафета, мужчины, 4х10 км

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) - 1:54.50,7, 2. Норвегия - 1:55,57,9, 3. Франция - 1:56.07,1.



16 февраля, среда

Командный спринт, женщины, классический стиль

1. Германия - 22.09,85, 2. Швеция - 22.10,02, 3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) - 22.10,56.

Командный спринт, мужчины, классический стиль

1. Норвегия - 19.22,99, 2. Финляндия - 19.25,45, 3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) - 19.27,28



Время начала соревнований по лыжным гонкам - московское.