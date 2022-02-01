Расписание 13 февраля хоккея на Олимпиаде 2022





13 февраля на мужском турнире по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине состоятся 4 заключительных матча группового этапа.



Расписание на 13 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022:



Группа С



07:10 Словакия - Латвия



11:40 Финляндия - Швеция (Матч ТВ)



Группа А



16:10 Китай - Канада



16:10 США - Германия (Матч ТВ)



Соревнования по хоккею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграла все три матча на групповом этапе. В первых двух российская сборная одержала победы, а в последнем поединке с Чехией уступила в овертайме со счетом 5:6.