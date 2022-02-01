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Расписание 13 февраля хоккея на Олимпиаде 2022


Хоккей на Олимпиаде в Пекине на 13 февраля

13 февраля на мужском турнире по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине состоятся 4 заключительных матча группового этапа.

Расписание на 13 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022:

Группа С

07:10 Словакия - Латвия

11:40 Финляндия - Швеция (Матч ТВ)

Группа А

16:10 Китай - Канада

16:10 США - Германия (Матч ТВ)

Соревнования по хоккею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграла все три матча на групповом этапе. В первых двух российская сборная одержала победы, а в последнем поединке с Чехией уступила в овертайме со счетом 5:6.





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    Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 13 февраля

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет 13 февраля

    На Олимпиаде 2022 в Пекине 13 февраля будут разыграны 7 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.

    Расписание 13 февраля хоккея на Олимпиаде 2022

    Хоккей на Олимпиаде в Пекине на 13 февраля

    13 февраля на мужском турнире по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине состоятся 4 заключительных матча группового этапа.

    Биатлон 13 февраля на Олимпиаде 2022

    Биатлон 13 февраля на Олимпиаде 2022

    13 февраля в расписании биатлона на зимних Олимпийских играх 2022 запланированы мужская и женская гонки преследования.

    Лыжные гонки 13 февраля на Олимпиаде 2022

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    13 февраля в расписании лыжных гонок на Олимпиаде 2022 в Пекине запланирована мужская эстафета.

    Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам ТВ

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    Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.









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