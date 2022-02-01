Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 13 февраля

На Олимпиаде 2022 в Пекине 13 февраля будут разыграны 7 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.
Какое место в итоге займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?
На данный момент в активе российских спорсменов 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Сборная России в медальном зачете занимает 8 место.
Медальный зачет Олимпиады 2022
На 13 февраля 2022 года.
Расписание Олимпиады 2022 в Пекине
Результаты соревнований Олимпиады 2022
|
| Страна
|З
|С
|Б
|
|1
|Германия
|8
|5
|1
|14
|2
|Норвегия
|8
|3
|6
|17
|3
|США
|5
|5
|1
|11
|4
|Нидерланды
|5
|4
|2
|11
|5
|Швеция
|5
|2
|3
|10
|6
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|7
|Китай
|4
|3
|1
|8
|8
|Россия
|3
|4
|6
|13
|9
|Италия
|2
|5
|4
|11
|10
|Япония
|2
|3
|5
|10
|11
|Словения
|2
|1
|2
|5
|12
|Швейцария
|2
|0
|5
|7
|13
|Франция
|1
|6
|0
|7
|14
|Канада
|1
|4
|8
|13
|15
|Южная Корея
|1
|2
|1
|4
|16
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|19
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1