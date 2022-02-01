Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 13 февраля





На Олимпиаде 2022 в Пекине 13 февраля будут разыграны 7 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.



Какое место в итоге займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?



На данный момент в активе российских спорсменов 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Сборная России в медальном зачете занимает 8 место.







Медальный зачет Олимпиады 2022



На 13 февраля 2022 года.



Расписание Олимпиады 2022 в Пекине



Результаты соревнований Олимпиады 2022





Страна З С Б 1 Германия 8 5 1 14 2 Норвегия 8 3 6 17 3 США 5 5 1 11 4 Нидерланды 5 4 2 11 5 Швеция 5 2 3 10 6 Австрия 4 6 4 14 7 Китай 4 3 1 8 8 Россия 3 4 6 13 9 Италия 2 5 4 11 10 Япония 2 3 5 10 11 Словения 2 1 2 5 12 Швейцария 2 0 5 7 13 Франция 1 6 0 7 14 Канада 1 4 8 13 15 Южная Корея 1 2 1 4 16 Австралия 1 2 1 4 17 Финляндия 1 1 2 4 18 Чехия 1 0 1 2 19 Новая Зеландия 1 0 0 1 19 Словакия 1 0 0 1 21 Белоруссия 0 1 0 1 21 Испания 0 1 0 1 23 Венгрия 0 0 2 2 24 Польша 0 0 1 1 24 Латвия 0 0 1 1 24 Бельгия 0 0 1 1











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