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Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 13 февраля


Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт

На Олимпиаде 2022 в Пекине 13 февраля будут разыграны 7 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.

Какое место в итоге займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?

На данный момент в активе российских спорсменов 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Сборная России в медальном зачете занимает 8 место.



Медальный зачет Олимпиады 2022

На 13 февраля 2022 года.

Расписание Олимпиады 2022 в Пекине

Результаты соревнований Олимпиады 2022


  Страна З С Б  
1 Германия 8 5 1 14
2 Норвегия 8 3 6 17
3 США 5 5 1 11
4 Нидерланды 5 4 2 11
5 Швеция 5 2 3 10
6 Австрия 4 6 4 14
7 Китай 4 3 1 8
8 Россия 3 4 6 13
9 Италия 2 5 4 11
10 Япония 2 3 5 10
11 Словения 2 1 2 5
12 Швейцария 2 0 5 7
13 Франция 1 6 0 7
14 Канада 1 4 8 13
15 Южная Корея 1 2 1 4
16 Австралия 1 2 1 4
17 Финляндия 1 1 2 4
18 Чехия 1 0 1 2
19 Новая Зеландия 1 0 0 1
19 Словакия 1 0 0 1
21 Белоруссия 0 1 0 1
21 Испания 0 1 0 1
23 Венгрия 0 0 2 2
24 Польша 0 0 1 1
24 Латвия 0 0 1 1
24 Бельгия 0 0 1 1






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    Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 13 февраля

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет 13 февраля

    На Олимпиаде 2022 в Пекине 13 февраля будут разыграны 7 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.

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