Россия на Олимпиаде 2022. Все чемпионы и медали Пекина

Сборная России завоевала 16 медалей (4 золотые, 5 серебряных, 7 бронзовых) на проходящих в эти дни зимних Олимпийских играх 2022 года.
Золотые медали
6 февраля - Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон)
7 февраля - Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анасталия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов - (фигурное катание, командное первенство)
12 февраля - Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова (лыжные гонки, эстафета)
13 февраля - Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов (лыжные гонки, эстафета)
Серебряные медали
5 февраля - Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон)
6 февраля - Денис Спицов (лыжные гонки, скиатлон)
7 февраля - Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир)
11 февраля - Александр Большунов (лыжные гонки, 15 км)
13 февраля - Константин Ивлиев (шорт-трек, 500 м)
Бронзовые медали
5 февраля - Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета)
6 февраля - Анастасия Смирнова (фристайл, могул)
8 февраля - Вик Уайлд (сноуборд, параллельный гигантский слалом)
8 февраля - Александр Терентьев (лыжные гонки, спринт)
8 февраля - Татьяна Иванова (санный спорт, женщины, одиночки)
9 февраля - Семен Елистратов (шорт-трек, 1500 м)
13 февраля - Эдуард Латыпов (биатлон, гонка преследования)