Россия на Олимпиаде 2022. Все чемпионы и медали Пекина





Сборная России завоевала 16 медалей (4 золотые, 5 серебряных, 7 бронзовых) на проходящих в эти дни зимних Олимпийских играх 2022 года.



Золотые медали



6 февраля - Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон)



7 февраля - Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анасталия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов - (фигурное катание, командное первенство)



12 февраля - Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова (лыжные гонки, эстафета)



13 февраля - Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов (лыжные гонки, эстафета)



Серебряные медали



5 февраля - Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон)



6 февраля - Денис Спицов (лыжные гонки, скиатлон)



7 февраля - Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир)



11 февраля - Александр Большунов (лыжные гонки, 15 км)



13 февраля - Константин Ивлиев (шорт-трек, 500 м)



Бронзовые медали



5 февраля - Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета)



6 февраля - Анастасия Смирнова (фристайл, могул)



8 февраля - Вик Уайлд (сноуборд, параллельный гигантский слалом)



8 февраля - Александр Терентьев (лыжные гонки, спринт)



8 февраля - Татьяна Иванова (санный спорт, женщины, одиночки)



9 февраля - Семен Елистратов (шорт-трек, 1500 м)



13 февраля - Эдуард Латыпов (биатлон, гонка преследования)











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