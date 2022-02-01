Расписание Олимпиады 2022 на 14 февраля

На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 14 февраля 2022 года.
14 февраля спортсмены разыграют 5 комплектов медалей.
Бобслей
04.30 Женщины. Монобоб. 3-я и 4-я попытки (медали)
15.15 Мужчины. Двойки. 1-я и 2-я попытки
Керлинг
04.05 Женщины. Групповой турнир.
Китай – Япония
Канада – Россия
США – Корея
09.05 Мужчины. Групповой турнир.
Канада – Италия
Дания – Норвегия
Россия – Швеция
Швейцария – Великобритания
15.05 Женщины. Групповой турнир.
Швейцария – Швеция
Великобритания – Канада
Япония – Корея
Дания – Россия
Прыжки с трамплина
14.00 Мужчины. Командные соревнования. Большой трамплин (медали)
Фигурное катание
04.15 Танцы. Произвольный танец (медали)
Сноуборд
04.30 Женщины. Биг-эйр. Квалификация
08.30 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Фристайл
04.30 Женщины. Слоупстайл. Финал (медали)
07.30 Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
14.00 Женщины. Акробатика. Финал (медали)
Хоккей
07.10 Женщины. 1/2 финала. Канада - Швейцария
16.10 Женщины. 1/2 финала. США - Финляндия