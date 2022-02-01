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Расписание Олимпиады 2022 на 14 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 14 февраля

На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 14 февраля 2022 года.

14 февраля спортсмены разыграют 5 комплектов медалей.

Бобслей

04.30 Женщины. Монобоб. 3-я и 4-я попытки (медали)

15.15 Мужчины. Двойки. 1-я и 2-я попытки

Керлинг

04.05 Женщины. Групповой турнир.
Китай – Япония
Канада – Россия
США – Корея

09.05 Мужчины. Групповой турнир.
Канада – Италия
Дания – Норвегия
Россия – Швеция
Швейцария – Великобритания

15.05 Женщины. Групповой турнир.
Швейцария – Швеция
Великобритания – Канада
Япония – Корея
Дания – Россия



Прыжки с трамплина

14.00 Мужчины. Командные соревнования. Большой трамплин (медали)

Фигурное катание

04.15 Танцы. Произвольный танец (медали)

Сноуборд

04.30 Женщины. Биг-эйр. Квалификация

08.30 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация

Фристайл

04.30 Женщины. Слоупстайл. Финал (медали)

07.30 Мужчины. Слоупстайл. Квалификация

14.00 Женщины. Акробатика. Финал (медали)

Хоккей

07.10 Женщины. 1/2 финала. Канада - Швейцария

16.10 Женщины. 1/2 финала. США - Финляндия





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