Расписание Олимпиады 2022 на 14 февраля





На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 14 февраля 2022 года.



14 февраля спортсмены разыграют 5 комплектов медалей.



Бобслей



04.30 Женщины. Монобоб. 3-я и 4-я попытки (медали)



15.15 Мужчины. Двойки. 1-я и 2-я попытки



Керлинг



04.05 Женщины. Групповой турнир.

Китай – Япония

Канада – Россия

США – Корея



09.05 Мужчины. Групповой турнир.

Канада – Италия

Дания – Норвегия

Россия – Швеция

Швейцария – Великобритания



15.05 Женщины. Групповой турнир.

Швейцария – Швеция

Великобритания – Канада

Япония – Корея

Дания – Россия







Прыжки с трамплина



14.00 Мужчины. Командные соревнования. Большой трамплин (медали)



Фигурное катание



04.15 Танцы. Произвольный танец (медали)



Сноуборд



04.30 Женщины. Биг-эйр. Квалификация



08.30 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация



Фристайл



04.30 Женщины. Слоупстайл. Финал (медали)



07.30 Мужчины. Слоупстайл. Квалификация



14.00 Женщины. Акробатика. Финал (медали)



Хоккей



07.10 Женщины. 1/2 финала. Канада - Швейцария



16.10 Женщины. 1/2 финала. США - Финляндия