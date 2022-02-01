Фигурное катание 14 февраля на Олимпиаде 2022

14 февраля га Олимпиаде 2022 в Пекине были вручены медали в танцах на льду. Российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро.
Соревнования по фигурному катанию в рамках зимних олимпийских игр 2022 в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля.
Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде 2022
15 февраля, вторник
13:00 Женщины, короткая программа
Состав сборной России на ОИ-2022: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
17 февраля, четверг
13:00 Женщины, произвольная программа
18 февраля, пятница
13:30 Спортивные пары, короткая программа
Состав сборной России на Олимпиаде в Пекине: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
19 февраля, суббота
14:00 Спортивные пары, произвольная программа
Результаты фигурного катания на зимних Олимпийских играх 2022
7 февраля, понедельник
Командное катание
Результаты: 1. Россия (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анасталия Мишина - Александр Галлямов, Виктория Синицина - /Никита Кацалапов) - 74 очка, 2. США - 65, 3. Япония - 63.
8 февраля, вторник
Мужчины, короткая программа
Результаты: 1. Нэйтан Чен (США) - 113.97 балла, 2. Юма Кагияма (Япония) - 108,12, 3. Сёма Уно (Япония) - 105,90... 7. Евгений Семененко (Россия) - 95,76, 15. Марк Кондратюк (Россия) - 86,11, Андрей Мозалев (Россия) - 77,05.
10 февраля, четверг
Мужчины, произвольная программа
1. Нэтан Чен (США) - 218,63, 2. Юма Кагияма (Япония) - 201,93, 3. Юдзуру Ханю (Япония) - 188,06... 9. Евгений Семененко (Россия) - 178,37... 14. Марк Кондратюк (Россия) - 162,71... 18. Андрей Мозалев (Россия) - 156,28.
Итог: 1. Нэтан Чен (США) - 332,60, 2. Юма Кагияма (Япония) - 310,05, 3. Шома Уно (Япония) - 293,00... 8. Евгений Семененко (Россия) - 274,13... 15. Марк Кондратюк (Россия) - 248,82... 19. Андрей Мозалев (Россия) - 233,33.
12 февраля, суббота
Танцы на льду, короткая программа
1. Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция) - 90,83, 2. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 88,85, 3. Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США) - 87,13.
14 февраля, понедельник
Танцы на льду, произвольная программа
1. Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция) - 136,15, 2. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 131.66, 3. Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США) - 130.89 (218.02)... 6. Александра Степанова - Иван Букин (Россия) - 120.98... 14. Диана Дэвис - Глеб Смолкин (Россия) - 108.16.
Итог: 1. Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция) - 226,98, 2. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 220,51, 3. Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США) - 218,02... 6. Александра Степанова - Иван Букин (Россия) - 205,07... 14. Диана Дэвис - Глеб Смолкин (Россия) - 179,82.
Время начала соревнований по фигурному катанию - московское.