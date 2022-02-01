Фигурное катание 14 февраля на Олимпиаде 2022





14 февраля га Олимпиаде 2022 в Пекине были вручены медали в танцах на льду. Российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро.



Соревнования по фигурному катанию в рамках зимних олимпийских игр 2022 в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля.



Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде 2022



15 февраля, вторник

13:00 Женщины, короткая программа

Состав сборной России на ОИ-2022: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.



17 февраля, четверг

13:00 Женщины, произвольная программа







18 февраля, пятница

13:30 Спортивные пары, короткая программа

Состав сборной России на Олимпиаде в Пекине: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.



19 февраля, суббота

14:00 Спортивные пары, произвольная программа



Результаты фигурного катания на зимних Олимпийских играх 2022



7 февраля, понедельник



Командное катание

Результаты: 1. Россия (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анасталия Мишина - Александр Галлямов, Виктория Синицина - /Никита Кацалапов) - 74 очка, 2. США - 65, 3. Япония - 63.



8 февраля, вторник



Мужчины, короткая программа

Результаты: 1. Нэйтан Чен (США) - 113.97 балла, 2. Юма Кагияма (Япония) - 108,12, 3. Сёма Уно (Япония) - 105,90... 7. Евгений Семененко (Россия) - 95,76, 15. Марк Кондратюк (Россия) - 86,11, Андрей Мозалев (Россия) - 77,05.







10 февраля, четверг



Мужчины, произвольная программа

1. Нэтан Чен (США) - 218,63, 2. Юма Кагияма (Япония) - 201,93, 3. Юдзуру Ханю (Япония) - 188,06... 9. Евгений Семененко (Россия) - 178,37... 14. Марк Кондратюк (Россия) - 162,71... 18. Андрей Мозалев (Россия) - 156,28.

Итог: 1. Нэтан Чен (США) - 332,60, 2. Юма Кагияма (Япония) - 310,05, 3. Шома Уно (Япония) - 293,00... 8. Евгений Семененко (Россия) - 274,13... 15. Марк Кондратюк (Россия) - 248,82... 19. Андрей Мозалев (Россия) - 233,33.



12 февраля, суббота



Танцы на льду, короткая программа

1. Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция) - 90,83, 2. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 88,85, 3. Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США) - 87,13.



14 февраля, понедельник



Танцы на льду, произвольная программа

1. Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция) - 136,15, 2. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 131.66, 3. Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США) - 130.89 (218.02)... 6. Александра Степанова - Иван Букин (Россия) - 120.98... 14. Диана Дэвис - Глеб Смолкин (Россия) - 108.16.

Итог: 1. Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция) - 226,98, 2. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 220,51, 3. Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США) - 218,02... 6. Александра Степанова - Иван Букин (Россия) - 205,07... 14. Диана Дэвис - Глеб Смолкин (Россия) - 179,82.



Время начала соревнований по фигурному катанию - московское.











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