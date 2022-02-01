Россия в биатлоне на Олимпиаде 2022: все медали и результаты





15 февраля в расписании биатлона на зимних Олимпийских играх 2022 запланирована мужская эстафета. Соревнования по биатлону на Олимпиаде в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля.



Расписание соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх 2022



15 февраля, вторник

09:30 Эстафета, мужчины, 4х7.5 км

Состав сборной России на мужскую эстафету: Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.



16 февраля, среда

10:45 Эстафета, женщины, 4х6 км



18 февраля, пятница

12:00 Масс-старт, мужчины, 15 км



19 февраля, суббота

12:00 Масс-старт, женщины, 12.5 км







Результаты состоявшихся гонок на Олимпиаде 2022



5 февраля, суббота

Смешанная эстафета (женщины 2х6 км, мужчины 2х7,5 км)

1. Норвегия - 1:06.45,6 (3+13), 2. Франция - +0,9 (3+11), 3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) - +1,5 (1+13).



7 февраля, понедельник

Индивидуальная гонка, женщины, 15 км

1. Денизе Херрман (Германия) - 44:12.7 (1 промах), 2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) - +9,4 (1), 3. Марте Рёйселанд (Норвегия) - +15,3 (2)... 9. Кристина Резцова - +1.13,1 (2).



8 февраля, вторник

Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) - 48.47,4 (2 промаха), 2. Антон Смольский (Белоруссия) - +14,8 (0), 3. Йоханнес Бё (Норвегия) - +31,1 (2). 4. Максим Цветков (Россия) - +34,9 (1).



11 февраля, пятница

Спринт, женщины, 7.5 км

1. Марте Олсбю Рёйселанд (Норвегия) - 20.44,3 (0 промахов), 2. Эльвира Эберг (Швеция) +30,9 (0), 3. Доротея Вирер (Италия) +37,2 (0)... 6. Кристина Резцова +1.05,0 (2).







12 февраля, суббота

Спринт, мужчины, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 24.00,04 (1 промах), 2. Кентен Фийон Майе (Франция) +25,5 (1), 3. Тарьей Бё (Норвегия)

+38,9 (1), 4. Максим Цветков (Россия) +40,6 (0).



13 февраля, воскресенье

Гонка преследования, женщины, 10 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 34.46,9 (1 промах), 2. Эльвира Эберг (Швеция) +01.36,5 (3), 3. Тириль Экхофф (Норвегия) +01.48,7 (3)... 11. Ульяна Нигматуллина (Россия) +02.46,3 (3).

13:45 Гонка преследования, мужчины, 12.5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) - 39.07,05, 2. Тарьей Бё (Норвегия) +28,6, 3. Эдуард Латыпов (Россия) +35,3.



Время начала соревнований по биатлону - московское.











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