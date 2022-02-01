Расписание Олимпиады 2022 на 15 февраля





На странице представлены результаты соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине за 15 февраля 2022 года.



15 февраля разыгрываются 9 комплектов медалей. Российские лыжницы завоевали золотую медаль в эстафетной гонке.



Биатлон



09.30 Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км (медали)



Бобслей



15.05 Мужчины. Двойки. 3-я и 4-я попытки (медали)



Горнолыжный спорт



06.00 Женщины. Скоростной спуск (медали)



Лыжное двоеборье



11.00 Мужчины. Прыжки. Большой трамплин



14.00 Мужчины. Гонка Гундерсена. 10 км (медали)



Керлинг



04.05 Мужчины. Групповой турнир.

Россия – Норвегия

Канада – Китай

Швейцария – США

Швеция – Дания



09.05 Женщины. Групповой турнир.

Китай – Россия

Швеция – Дания

США – Швейцария

Великобритания – Япония



15.05 Мужчины. Групповой турнир.

Швеция – Великобритания

Италия – США

Норвегия – Китай

Россия – Канада



Конькобежный спорт



09.30 Мужчины. Командная гонка преследования (медали)

Женщины. Командная гонка преследования (медали)



Сноуборд



04.30 Женщины. Биг-эйр. Финал (медали)



08.00 Мужчины. Биг-эйр. Финал (медали)



Фигурное катание



13.00 Женщины. Короткая программа



Фристайл



04.30 Мужчины. Слоупстайл. Финал (медали)



14.00 Мужчины. Акробатика. Квалификация



Хоккей



07:10 Мужчины. Квалификационный раунд. Словакия - Германия



07:10 Мужчины. Квалификационный раунд. Дания - Латвия



11:40 Мужчины. Квалификационный раунд. Чехия - Швейцария



16:10 Мужчины. Квалификационный раунд. Канада - Китай