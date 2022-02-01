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Расписание Олимпиады 2022 на 15 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 15 февраля

На странице представлены результаты соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине за 15 февраля 2022 года.

15 февраля разыгрываются 9 комплектов медалей. Российские лыжницы завоевали золотую медаль в эстафетной гонке.

Биатлон

09.30 Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км (медали)

Бобслей

15.05 Мужчины. Двойки. 3-я и 4-я попытки (медали)

Горнолыжный спорт

06.00 Женщины. Скоростной спуск (медали)

Лыжное двоеборье

11.00 Мужчины. Прыжки. Большой трамплин

14.00 Мужчины. Гонка Гундерсена. 10 км (медали)

Керлинг

04.05 Мужчины. Групповой турнир.
Россия – Норвегия
Канада – Китай
Швейцария – США
Швеция – Дания

09.05 Женщины. Групповой турнир.
Китай – Россия
Швеция – Дания
США – Швейцария
Великобритания – Япония

15.05 Мужчины. Групповой турнир.
Швеция – Великобритания
Италия – США
Норвегия – Китай
Россия – Канада

Конькобежный спорт

09.30 Мужчины. Командная гонка преследования (медали)
Женщины. Командная гонка преследования (медали)

Сноуборд

04.30 Женщины. Биг-эйр. Финал (медали)

08.00 Мужчины. Биг-эйр. Финал (медали)

Фигурное катание

13.00 Женщины. Короткая программа

Фристайл

04.30 Мужчины. Слоупстайл. Финал (медали)

14.00 Мужчины. Акробатика. Квалификация

Хоккей

07:10 Мужчины. Квалификационный раунд. Словакия - Германия

07:10 Мужчины. Квалификационный раунд. Дания - Латвия

11:40 Мужчины. Квалификационный раунд. Чехия - Швейцария

16:10 Мужчины. Квалификационный раунд. Канада - Китай





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    Расписание Олимпиады 2022 на 15 февраля

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