Расписание Олимпиады 2022 на 15 февраля

На странице представлены результаты соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине за 15 февраля 2022 года.
15 февраля разыгрываются 9 комплектов медалей. Российские лыжницы завоевали золотую медаль в эстафетной гонке.
Биатлон
09.30 Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км (медали)
Бобслей
15.05 Мужчины. Двойки. 3-я и 4-я попытки (медали)
Горнолыжный спорт
06.00 Женщины. Скоростной спуск (медали)
Лыжное двоеборье
11.00 Мужчины. Прыжки. Большой трамплин
14.00 Мужчины. Гонка Гундерсена. 10 км (медали)
Керлинг
04.05 Мужчины. Групповой турнир.
Россия – Норвегия
Канада – Китай
Швейцария – США
Швеция – Дания
09.05 Женщины. Групповой турнир.
Китай – Россия
Швеция – Дания
США – Швейцария
Великобритания – Япония
15.05 Мужчины. Групповой турнир.
Швеция – Великобритания
Италия – США
Норвегия – Китай
Россия – Канада
Конькобежный спорт
09.30 Мужчины. Командная гонка преследования (медали)
Женщины. Командная гонка преследования (медали)
Сноуборд
04.30 Женщины. Биг-эйр. Финал (медали)
08.00 Мужчины. Биг-эйр. Финал (медали)
Фигурное катание
13.00 Женщины. Короткая программа
Фристайл
04.30 Мужчины. Слоупстайл. Финал (медали)
14.00 Мужчины. Акробатика. Квалификация
Хоккей
07:10 Мужчины. Квалификационный раунд. Словакия - Германия
07:10 Мужчины. Квалификационный раунд. Дания - Латвия
11:40 Мужчины. Квалификационный раунд. Чехия - Швейцария
16:10 Мужчины. Квалификационный раунд. Канада - Китай