15 февраля на мужском турнире по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине состоятся 4 матча квалификационного раунда.
В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем пары Дания - Латвия.
Расписание на 15 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022:
Квалификационный раунд
07:10 Словакия - Германия (Матч ТВ)
07:10 Дания - Латвия
11:40 Чехия - Швейцария (Матч ТВ)
16:10 Канада - Китай (Матч ТВ)
Соревнования по хоккею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля. Сборная России набрала 7 очков, заняла первое место в своей группе на групповом этапе и напрямую вышла в 1/4 финала.