Расписание 15 февраля хоккея на Олимпиаде 2022





15 февраля на мужском турнире по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине состоятся 4 матча квалификационного раунда.



В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем пары Дания - Латвия.

Расписание на 15 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022:



Квалификационный раунд 07:10 Словакия - Германия (Матч ТВ) 07:10 Дания - Латвия 11:40 Чехия - Швейцария (Матч ТВ) 16:10 Канада - Китай (Матч ТВ)

Соревнования по хоккею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля. Сборная России набрала 7 очков, заняла первое место в своей группе на групповом этапе и напрямую вышла в 1/4 финала.











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