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Расписание 15 февраля хоккея на Олимпиаде 2022


Хоккей на Олимпиаде в Пекине на 15 февраля

15 февраля на мужском турнире по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине состоятся 4 матча квалификационного раунда.

В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем пары Дания - Латвия.


Расписание на 15 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022:

Квалификационный раунд

07:10 Словакия - Германия (Матч ТВ)

 

07:10 Дания - Латвия

 

11:40 Чехия - Швейцария (Матч ТВ)

 

16:10 Канада - Китай (Матч ТВ)


Соревнования по хоккею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля. Сборная России набрала 7 очков, заняла первое место в своей группе на групповом этапе и напрямую вышла в 1/4 финала.





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