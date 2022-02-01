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Камила Валиева. 15 ноября. Олимпиада 2022. Фигурное катание, женщины, короткая программа


Фигурное катание на Олимпиаде 2022

15 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоится короткая программа у женщин. Все внимание будет приковано к выступлению Камилы Валиевой и других российских фигуристок.

Соревнования по фигурному катанию в рамках зимних олимпийских игр 2022 в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля.

Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде 2022

15 февраля, вторник
13:00 Женщины, короткая программа
Состав сборной России: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

17 февраля, четверг
13:00 Женщины, произвольная программа



18 февраля, пятница
13:30 Спортивные пары, короткая программа
Состав сборной России на Олимпиаде в Пекине: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

19 февраля, суббота
14:00 Спортивные пары, произвольная программа

Результаты фигурного катания на зимних Олимпийских играх 2022

7 февраля, понедельник

Командное катание
Результаты: 1. Россия (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анасталия Мишина - Александр Галлямов, Виктория Синицина - /Никита Кацалапов) - 74 очка, 2. США - 65, 3. Япония - 63.

8 февраля, вторник

Мужчины, короткая программа
Результаты: 1. Нэйтан Чен (США) - 113.97 балла, 2. Юма Кагияма (Япония) - 108,12, 3. Сёма Уно (Япония) - 105,90... 7. Евгений Семененко (Россия) - 95,76.



10 февраля, четверг

Мужчины, произвольная программа
1. Нэтан Чен (США) - 218,63, 2. Юма Кагияма (Япония) - 201,93, 3. Юдзуру Ханю (Япония) - 188,06... 9. Евгений Семененко (Россия) - 178,37.
Итог: 1. Нэтан Чен (США) - 332,60, 2. Юма Кагияма (Япония) - 310,05, 3. Шома Уно (Япония) - 293,00... 8. Евгений Семененко (Россия) - 274,13.

12 февраля, суббота

Танцы на льду, короткая программа
1. Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция) - 90,83, 2. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 88,85, 3. Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США) - 87,13.

14 февраля, понедельник

Танцы на льду, произвольная программа
1. Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция) - 136,15, 2. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 131.66, 3. Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США) - 130.89 (218.02).
Итог: 1. Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция) - 226,98, 2. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 220,51, 3. Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США) - 218,02.

Время начала соревнований по фигурному катанию - московское.





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