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Олимпиада 2022. Хоккей. Мужчины. Плей-офф. Россия - Дания. 16 февраля


Все матчи по хоккею Россия - Дания, 16 февраля

16 февраля сборные России и Дании по хоккею встретятся в четвертьфинале на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине. Игра начнется в 9:00 по московскому времени.

На групповом этапе Олимпиады 2022 сборная России обыграла Данию со счетом 2:0.

Хоккей. Россия - Дания. История противостояния

На сегодня Россия встречалась с Данией на чемпионата хмира по хоккею 11 раз и во всех встречах успех сопутствовал российским хоккеистам.

Две самые крупные победы были одержаны на чемпионатах мира, которые проводились в Москве. В 2007 году российские хоккеисты переиграли датчан со счетом 9:1, а в 2016-м одержали победу со счетом 10:1.



Все матчи Россия - Дания на сегодня


27.04.2003
Россия - Дания - 6:1 (1:0, 5:1, 0:0)
Чемпионат мира в Тампере. Групповой этап.
25.04.2004
Россия - Дания - 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап.
27.04.2007
Россия - Дания - 9:1 (3:1, 5:0, 1:0)
Чемпионат мира в Москве. Групповой этап.
06.05.2008
Россия - Дания - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Чемпионат мира в Квебеке. Групповой этап.
16.05.2010
Россия - Дания - 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Чемпионат мира в Кельне. 2-й групповой этап.
05.05.2011
Россия - Дания - 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Чемпионат мира в Братиславе. 2-й групповой этап.
10.05.2012
Россия - Дания - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Чемпионат мира в Стокгольме. Групповой этап.
06.05.2015
Россия - Дания - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап.
12.05.2016
Россия - Дания - 10:1 (3:0, 4:1, 3:0)
Чемпионат мира в Москве. Групповой этап.
11.05.2017
Россия - Дания - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Чемпионат мира в Кельне. Групповой этап.
26.05.2021
Россия - Дания - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Чемпионат мира в Риге. Групповой этап.
11.02.2022
Россия - Дания - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Олимпиада в Пекине. Групповой этап.






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