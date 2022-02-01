Сборная России по хоккею сыграет с Данией в четвертьфинале Олимпиады 2022





16 февраля сборные России и Дании по хоккею встретятся в четвертьфинале на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине. Игра начнется в 9:00 по московскому времени.



На групповом этапе Олимпиады 2022 сборная России обыграла Данию со счетом 2:0.



Хоккей. Россия - Дания. История противостояния



Сборные России и Дании по хоккею играли друг с другом только на чемпионатах мира. На сегодня Россия встречалась с Данией 11 раз и во всех встречах успех сопутствовал российским хоккеистам.



Две самые крупные победы были одержаны на чемпионатах мира, которые проводились в Москве. В 2007 году российские хоккеисты переиграли датчан со счетом 9:1, а в 2016-м одержали победу со счетом 10:1.







Все матчи Россия - Дания на сегодня





27.04.2003

Россия - Дания - 6:1 (1:0, 5:1, 0:0)

Чемпионат мира в Тампере. Групповой этап. 25.04.2004

Россия - Дания - 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)

Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап. 27.04.2007

Россия - Дания - 9:1 (3:1, 5:0, 1:0)

Чемпионат мира в Москве. Групповой этап. 06.05.2008

Россия - Дания - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Чемпионат мира в Квебеке. Групповой этап. 16.05.2010

Россия - Дания - 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Чемпионат мира в Кельне. 2-й групповой этап. 05.05.2011

Россия - Дания - 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Чемпионат мира в Братиславе. 2-й групповой этап. 10.05.2012

Россия - Дания - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Чемпионат мира в Стокгольме. Групповой этап. 06.05.2015

Россия - Дания - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап. 12.05.2016

Россия - Дания - 10:1 (3:0, 4:1, 3:0)

Чемпионат мира в Москве. Групповой этап. 11.05.2017

Россия - Дания - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Чемпионат мира в Кельне. Групповой этап. 26.05.2021

Россия - Дания - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Чемпионат мира в Риге. Групповой этап. 11.02.2022

Россия - Дания - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Олимпиада в Пекине. Групповой этап.











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