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Расписание Олимпиады 2022 на 16 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 16 февраля

На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 16 февраля 2022 года.

16 февраля спортсмены разыграют 8 комплектов медалей.

Биатлон

10.45 Женщины. Эстафета. 4х6 км (медали)

Горнолыжный спорт

05.15 Мужчины. Слалом. 1-я попытка

08.45 Мужчины. Слалом. 2-я попытка (медали)

Керлинг

04.05 Женщины. Групповой турнир.
Канада – США
Швейцария – Корея
Китай – Великобритания

09.05 Мужчины. Групповой турнир.
Китай – Швейцария
Великобритания – Россия
Италия – Дания

15.05 Женщины. Групповой турнир.
Корея – Дания
Япония – США
Россия – Швеция
Канада – Китай

Лыжные гонки

12.00 Женщины. Командный спринт. Квалификация

13.00 Мужчины. Командный спринт. Квалификация

14.00 Женщины. Командный спринт. Финал (медали)

14.30 Мужчины. Командный спринт. Финал (медали)

Фристайл

14.00 Мужчины. Акробатика. Финал (медали)

Хоккей

07.10 Мужчины. 1/4 финала. США - Словакия

09.00 Мужчины. 1/4 финала. Россия - Дания

11.40 Мужчины. 1/4 финала. Финляндия - Швейцария

14.30 Женщины. Матч за 3-е место. Финляндия - Швейцария (медали)

16.30 Мужчины. 1/4 финала. Швеция - Канада

Шорт-трек

14.30 Женщины. 1500 м. Финал (медали)
Мужчины. Эстафета. 5000 м. Финал (медали)





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