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Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 15 февраля


Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт 15 февраля

15 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине будут разыграны 9 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.

Какое место в займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?

На данный момент в активе российских спортсменов 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. Сборная России в медальном зачете занимает 9 место.



Медальный зачет Олимпиады 2022 на 15 февраля

Расписание Олимпиады 2022

Все чемпионы и медали России на Олимпиаде 2022


  Страна З С Б  
1 Норвегия 12 7 7 26
2 Германия 8 5 2 15
3 США 7 6 4 17
4 Австрия 6 6 4 16
5 Нидерланды 6 4 3 13
6 Китай 6 4 2 12
7 Швеция 5 3 3 11
8 Швейцария 5 0 5 10
9 Россия 4 7 9 20
10 Франция 3 7 2 12
11 Италия 2 6 5 13
12 Япония 2 5 7 14
13 Канада 2 4 11 17
14 Словения 2 3 2 7
15 Южная Корея 1 3 1 5
16 Австралия 1 2 1 4
17 Финляндия 1 1 2 4
18 Новая Зеландия 1 1 0 2
19 Венгрия 1 0 2 3
20 Чехия 1 0 1 2
20 Словакия 1 0 0 1
22 Белоруссия 0 2 0 2
22 Испания 0 1 0 1
24 Польша 0 0 1 1
24 Латвия 0 0 1 1
24 Бельгия 0 0 1 1
24 Эстония 0 0 1 1






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