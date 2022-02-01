Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 15 февраля





15 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине будут разыграны 9 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.



Какое место в займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?



На данный момент в активе российских спортсменов 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. Сборная России в медальном зачете занимает 9 место.







Медальный зачет Олимпиады 2022 на 15 февраля



Расписание Олимпиады 2022



Все чемпионы и медали России на Олимпиаде 2022







Страна З С Б 1 Норвегия 12 7 7 26 2 Германия 8 5 2 15 3 США 7 6 4 17 4 Австрия 6 6 4 16 5 Нидерланды 6 4 3 13 6 Китай 6 4 2 12 7 Швеция 5 3 3 11 8 Швейцария 5 0 5 10 9 Россия 4 7 9 20 10 Франция 3 7 2 12 11 Италия 2 6 5 13 12 Япония 2 5 7 14 13 Канада 2 4 11 17 14 Словения 2 3 2 7 15 Южная Корея 1 3 1 5 16 Австралия 1 2 1 4 17 Финляндия 1 1 2 4 18 Новая Зеландия 1 1 0 2 19 Венгрия 1 0 2 3 20 Чехия 1 0 1 2 20 Словакия 1 0 0 1 22 Белоруссия 0 2 0 2 22 Испания 0 1 0 1 24 Польша 0 0 1 1 24 Латвия 0 0 1 1 24 Бельгия 0 0 1 1 24 Эстония 0 0 1 1