Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 15 февраля

15 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине будут разыграны 9 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.
Какое место в займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?
На данный момент в активе российских спортсменов 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. Сборная России в медальном зачете занимает 9 место.
Медальный зачет Олимпиады 2022 на 15 февраля
Расписание Олимпиады 2022
Все чемпионы и медали России на Олимпиаде 2022
|
| Страна
|З
|С
|Б
|
|1
|Норвегия
|12
|7
|7
|26
|2
|Германия
|8
|5
|2
|15
|3
|США
|7
|6
|4
|17
|4
|Австрия
|6
|6
|4
|16
|5
|Нидерланды
|6
|4
|3
|13
|6
|Китай
|6
|4
|2
|12
|7
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|8
|Швейцария
|5
|0
|5
|10
|9
|Россия
|4
|7
|9
|20
|10
|Франция
|3
|7
|2
|12
|11
|Италия
|2
|6
|5
|13
|12
|Япония
|2
|5
|7
|14
|13
|Канада
|2
|4
|11
|17
|14
|Словения
|2
|3
|2
|7
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|20
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|22
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|24
|Эстония
|0
|0
|1
|1