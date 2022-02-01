Время выхода на лед российских фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде 2022





В четверг 17 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоится произвольная программа по фигурному катанию у женщин. По итогам короткой программы во второй этап соревнований вышли 25 фигурсток. Стало известно время выхода на лед трех российских фигуристок.



Во сколько выступают российские фигуристки 17 февраля



22. Александра Трусова - выход на лед 16:25



24. Анна Щербакова - выход на лед 16:41



25. Камила Валиева - выход на лед в 16:49



Где покажут произвольную программу по фигурному катанию



Произвольная программа начнется в 13:00 по московскому времени и будет показана по телеканалу Россия-1.



По итогам короткой программы три российские фигуристки заняли три ервых места: 1. Камила Валиева (Россия) - 82,16, 2. Анна Щербакова (Россия) - 80,20, 3. Александра Трусова (Россия) - 74,60.