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Расписание 16 февраля хоккея на Олимпиаде 2022


Хоккей на Олимпиаде в Пекине на 16 февраля

16 февраля на мужском турнире по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине состоятся 4 четвертьфинальных матча.

В четвертьфинале сборная России сыграет с Данией.

Расписание на 16 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022:

Четвертьфиналы

07:10 США - Словакия (Матч ТВ)

09:00 Россия - Дания (Первый канал)

11:40 Финляндия - Швейцария (Матч ТВ)

16:30 Швеция - Канада (Матч ТВ)

Соревнования по хоккею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля. Сборная России набрала 7 очков, заняла первое место в своей группе на групповом этапе и напрямую вышла в 1/4 финала.





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    Расписание 16 февраля хоккея на Олимпиаде 2022

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