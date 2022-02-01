Расписание 16 февраля хоккея на Олимпиаде 2022





16 февраля на мужском турнире по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине состоятся 4 четвертьфинальных матча.



В четвертьфинале сборная России сыграет с Данией.



Расписание на 16 февраля хоккейного турнира на Олимпиаде 2022:



Четвертьфиналы



07:10 США - Словакия (Матч ТВ)



09:00 Россия - Дания (Первый канал)



11:40 Финляндия - Швейцария (Матч ТВ)



16:30 Швеция - Канада (Матч ТВ)



Соревнования по хоккею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля. Сборная России набрала 7 очков, заняла первое место в своей группе на групповом этапе и напрямую вышла в 1/4 финала.