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Расписание Олимпиады 2022 на 17 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 17 февраля

На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 17 февраля 2022 года.

17 февраля спортсмены разыграют 6 комплектов медалей.

Горнолыжный спорт

05.30 Женщины. Комбинация. Скоростной спуск

09.00 Женщины. Комбинация. Слалом (медали)

Лыжное двоеборье

11.00 Мужчины. Командные соревнования. Прыжки. Большой трамплин

14.00 Мужчины. Командные соревнования. Эстафета. 4х5 км (медали)

Керлинг

04.05 Мужчины. Групповой турнир.
Дания – США
Швеция – Швейцария
Канада – Великобритания
Норвегия – Италия

09.05 Женщины. Групповой турнир.
Япония – Швейцария
Россия – Великобритания
Дания – Канада
Корея – Швеция

15.05 Мужчины. 1/2 финала

Конькобежный спорт

11.30 Женщины. 1000 м (медали)

Фигурное катание

13.00 Женщины. Произвольная программа (медали)

Фристайл

04.30 Женщины. Хаф-пайп. Квалификация

06.30 Женщины. Ски-кросс. Квалификация

07.30 Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация

10.10 Женщины. Ски-кросс. Финал (медали)

Хоккей

07.10 Женщины. Финал. Канада - США (медали)





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