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Время начала хоккейного матча Россия - Швеция на Олимпиаде 2022


Россия и Швеция по хоккею на Олимпиаде 2022 18 февраля

В пятницу 18 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоятся полуфинальные матчи мужского турнира по хоккею. Стало известно время начала игр 1/2 финала.

Во сколько начнется матч Россия - Швеция 18 февраля

07:10 Финляндия - Словакия

16:10 Россия - Швеция

Россия - Швеция. История противостояния



Где покажут полуфинальные матчи по хоккею

Матч Россия - Швеция будет показан по телеканалу Россия-1. Полуфинал между Финляндией и Словакией покажет телеканал Матч ТВ.

В четвертьфинале Россия переиграла датчан со счетом 3:1, Швеция взяла верх над канадцами (2:0), финские хоккеисты одержали победу над швейцарцами (5:1), а Словакия неожиданно для многих обыграла по буллитам американцев (3:2).





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    Время начала хоккейного матча Россия - Швеция на Олимпиаде 2022

    Россия и Швеция по хоккею на Олимпиаде 2022 18 февраля

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