



В пятницу 18 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоятся полуфинальные матчи мужского турнира по хоккею. Стало известно время начала игр 1/2 финала.



Во сколько начнется матч Россия - Швеция 18 февраля



07:10 Финляндия - Словакия



16:10 Россия - Швеция



Россия - Швеция. История противостояния







Где покажут полуфинальные матчи по хоккею



Матч Россия - Швеция будет показан по телеканалу Россия-1. Полуфинал между Финляндией и Словакией покажет телеканал Матч ТВ.



В четвертьфинале Россия переиграла датчан со счетом 3:1, Швеция взяла верх над канадцами (2:0), финские хоккеисты одержали победу над швейцарцами (5:1), а Словакия неожиданно для многих обыграла по буллитам американцев (3:2).