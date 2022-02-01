Россия на Олимпиаде 2022. Все чемпионы и медали Пекина на сегодня





Сборная России завоевала на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине завоевала 4 золотые, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.



Все чемпионы и медали сборной России на Олимпиаде 2022 в Пекине



Золотые медали



6 февраля - Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон)



7 февраля - Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анасталия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов - (фигурное катание, командное первенство)



12 февраля - Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова (лыжные гонки, эстафета)



13 февраля - Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов (лыжные гонки, эстафета)







Серебряные медали



5 февраля - Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон)



6 февраля - Денис Спицов (лыжные гонки, скиатлон)



7 февраля - Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир)



11 февраля - Александр Большунов (лыжные гонки, 15 км)



13 февраля - Константин Ивлиев (шорт-трек, 500 м)



14 февраля - Виктория Синицина и Никита Кацалапов (фигурное катание, танцы на льду)



15 февраля - Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров (конькобежный спорт, командная гонка преследования)



16 февраля - Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (биатлон, эстафета)



Бронзовые медали



5 февраля - Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета)



6 февраля - Анастасия Смирнова (фристайл, могул)







8 февраля - Вик Уайлд (сноуборд, параллельный гигантский слалом)



8 февраля - Александр Терентьев (лыжные гонки, спринт)



8 февраля - Татьяна Иванова (санный спорт, женщины, одиночки)



9 февраля - Семен Елистратов (шорт-трек, 1500 м)



13 февраля - Эдуард Латыпов (биатлон, гонка преследования)



13 февраля - Ангелина Голикова (конькобежный спорт, 500 м)



15 февраля - Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов (биатлон, эстафета)



16 февраля - Юлия Ступак, Наталья Непряева (лыжные гонки, командный спринт)



16 февраля - Александр Большунов, Александр Терентьев (лыжные гонки, командный спринт)



16 февраля - Илья Буров (фристайл, акробатика)











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