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Россия на Олимпиаде 2022. Все чемпионы и медали Пекина на сегодня


Медали России на Олимпиаде 2022 на 17 февраля

Сборная России завоевала на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине завоевала 4 золотые, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Все чемпионы и медали сборной России на Олимпиаде 2022 в Пекине

Золотые медали

6 февраля - Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон)

7 февраля - Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анасталия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов - (фигурное катание, командное первенство)

12 февраля - Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова (лыжные гонки, эстафета)

13 февраля - Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов (лыжные гонки, эстафета)



Серебряные медали

5 февраля - Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон)

6 февраля - Денис Спицов (лыжные гонки, скиатлон)

7 февраля - Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир)

11 февраля - Александр Большунов (лыжные гонки, 15 км)

13 февраля - Константин Ивлиев (шорт-трек, 500 м)

14 февраля - Виктория Синицина и Никита Кацалапов (фигурное катание, танцы на льду)

15 февраля - Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров (конькобежный спорт, командная гонка преследования)

16 февраля - Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (биатлон, эстафета)

Бронзовые медали

5 февраля - Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета)

6 февраля - Анастасия Смирнова (фристайл, могул)



8 февраля - Вик Уайлд (сноуборд, параллельный гигантский слалом)

8 февраля - Александр Терентьев (лыжные гонки, спринт)

8 февраля - Татьяна Иванова (санный спорт, женщины, одиночки)

9 февраля - Семен Елистратов (шорт-трек, 1500 м)

13 февраля - Эдуард Латыпов (биатлон, гонка преследования)

13 февраля - Ангелина Голикова (конькобежный спорт, 500 м)

15 февраля - Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов (биатлон, эстафета)

16 февраля - Юлия Ступак, Наталья Непряева (лыжные гонки, командный спринт)

16 февраля - Александр Большунов, Александр Терентьев (лыжные гонки, командный спринт)

16 февраля - Илья Буров (фристайл, акробатика)





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    Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций Олимпиады 2022

    Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.

    Россия на Олимпиаде 2022. Все чемпионы и медали Пекина на сегодня

    Медали России на Олимпиаде 2022

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    Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 17 февраля

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    На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 17 февраля 2022 года.









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