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Время выхода на лед российских фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде 2022


Время выхода на лед фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде 2022

17 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоится произвольная программа по фигурному катанию у женщин. По итогам короткой программы во второй этап соревнований вышли 25 фигурсток. Стало известно время выхода на лед трех российских фигуристок.

Во сколько выступают Валиева, Трусова и Щербакова 17 февраля

22. Александра Трусова - выход на лед 16:25

24. Анна Щербакова - выход на лед 16:41

25. Камила Валиева - выход на лед в 16:49



По какому каналу покажут произвольную программу по фигурному катанию

Произвольная программа среди женщин начнется в 13:00 по московскому времени. Вести прямую трансляцию будет телеканал Россия-1.

По итогам короткой программы три российские фигуристки заняли три первых места: 1. Камила Валиева (Россия) - 82,16, 2. Анна Щербакова (Россия) - 80,20, 3. Александра Трусова (Россия) - 74,60.





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