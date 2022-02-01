Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 17 февраля





Сегодня, 17 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.



Какое место в займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?



На сегодня в активе российских спортсменов 4 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Сборная России в таблице медального зачета ОИ-2022 9 место.







Медальный зачет Олимпиады 2022 на 17 февраля



Расписание Олимпиады 2022



Все чемпионы и медали России на Олимпиаде 2022





Страна З С Б 1 Норвегия 13 7 8 28 2 Германия 10 6 4 20 3 США 8 7 4 19 4 Китай 7 4 2 13 5 Австрия 6 7 4 17 6 Швеция 6 4 4 14 6 Нидерланды 6 4 4 14 8 Швейцария 5 0 5 10 9 Россия 4 8 12 24 10 Франция 4 7 2 13 11 Канада 3 4 11 18 12 Италия 2 7 6 15 13 Япония 2 5 7 14 14 Южная Корея 2 4 1 7 15 Словения 2 3 2 7 16 Финляндия 1 2 3 6 17 Австралия 1 2 1 4 18 Новая Зеландия 1 1 0 2 19 Венгрия 1 0 2 3 20 Чехия 1 0 1 2 21 Словакия 1 0 0 1 22 Белоруссия 0 2 0 2 23 Испания 0 1 0 1 23 Украина 0 1 0 1 25 Польша 0 0 1 1 25 Латвия 0 0 1 1 25 Бельгия 0 0 1 1 25 Эстония 0 0 1 1











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