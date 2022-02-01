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Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 17 февраля


Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт 17 февраля

Сегодня, 17 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.

Какое место в займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?

На сегодня в активе российских спортсменов 4 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Сборная России в таблице медального зачета ОИ-2022 9 место.



Медальный зачет Олимпиады 2022 на 17 февраля

Расписание Олимпиады 2022

Все чемпионы и медали России на Олимпиаде 2022


  Страна З С Б  
1 Норвегия 13 7 8 28
2 Германия 10 6 4 20
3 США 8 7 4 19
4 Китай 7 4 2 13
5 Австрия 6 7 4 17
6 Швеция 6 4 4 14
6 Нидерланды 6 4 4 14
8 Швейцария 5 0 5 10
9 Россия 4 8 12 24
10 Франция 4 7 2 13
11 Канада 3 4 11 18
12 Италия 2 7 6 15
13 Япония 2 5 7 14
14 Южная Корея 2 4 1 7
15 Словения 2 3 2 7
16 Финляндия 1 2 3 6
17 Австралия 1 2 1 4
18 Новая Зеландия 1 1 0 2
19 Венгрия 1 0 2 3
20 Чехия 1 0 1 2
21 Словакия 1 0 0 1
22 Белоруссия 0 2 0 2
23 Испания 0 1 0 1
23 Украина 0 1 0 1
25 Польша 0 0 1 1
25 Латвия 0 0 1 1
25 Бельгия 0 0 1 1
25 Эстония 0 0 1 1






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    Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 17 февраля

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет 17 февраля

    На Олимпиаде 2022 в Пекине 17 февраля будут разыграны 6 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх разыграют 109 комплектов медалей.

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