Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 17 февраля

Сегодня, 17 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов медалей.
Какое место в займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?
На сегодня в активе российских спортсменов 4 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Сборная России в таблице медального зачета ОИ-2022 9 место.
Медальный зачет Олимпиады 2022 на 17 февраля
Расписание Олимпиады 2022
Все чемпионы и медали России на Олимпиаде 2022
|
| Страна
|З
|С
|Б
|
|1
|Норвегия
|13
|7
|8
|28
|2
|Германия
|10
|6
|4
|20
|3
|США
|8
|7
|4
|19
|4
|Китай
|7
|4
|2
|13
|5
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|6
|Швеция
|6
|4
|4
|14
|6
|Нидерланды
|6
|4
|4
|14
|8
|Швейцария
|5
|0
|5
|10
|9
|Россия
|4
|8
|12
|24
|10
|Франция
|4
|7
|2
|13
|11
|Канада
|3
|4
|11
|18
|12
|Италия
|2
|7
|6
|15
|13
|Япония
|2
|5
|7
|14
|14
|Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|17
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Украина
|0
|1
|0
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1