



На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 18 февраля 2022 года.



18 февраля спортсмены разыграют 5 комплектов медалей.



Биатлон



12.00 Мужчины. Масс-старт. 15 км (медали)



Бобслей



15.00 Женщины. Двойки. 1-я и 2-я попытки



Керлинг



09.05 Мужчины. Матч за 3-е место (медали)



15.05 Женщины. 1/2 финала







Конькобежный спорт



11.30 Мужчины. 1000 м (медали)



Фигурное катание



13.30 Пары. Короткая программа



Фристайл



04.30 Женщины. Хаф-пайп. Финал (медали)



6.45 Мужчины. Ски-кросс. Квалификация



10.55 Мужчины. Ски-кросс. Финал (медали)



Хоккей



07.10 Мужчины. 1/2 финала. Финляндия - Словакия



16.10 Мужчины. 1/2 финала. Россия - Швеция