На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 18 февраля 2022 года.
18 февраля спортсмены разыграют 5 комплектов медалей.
Биатлон
12.00 Мужчины. Масс-старт. 15 км (медали)
Бобслей
15.00 Женщины. Двойки. 1-я и 2-я попытки
Керлинг
09.05 Мужчины. Матч за 3-е место (медали)
15.05 Женщины. 1/2 финала
Конькобежный спорт
11.30 Мужчины. 1000 м (медали)
Фигурное катание
13.30 Пары. Короткая программа
Фристайл
04.30 Женщины. Хаф-пайп. Финал (медали)
6.45 Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
10.55 Мужчины. Ски-кросс. Финал (медали)
Хоккей
07.10 Мужчины. 1/2 финала. Финляндия - Словакия
16.10 Мужчины. 1/2 финала. Россия - Швеция