Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие




Расписание Олимпиады 2022 на 18 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 18 февраля

На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 18 февраля 2022 года.

18 февраля спортсмены разыграют 5 комплектов медалей.

Биатлон

12.00 Мужчины. Масс-старт. 15 км (медали)

Бобслей

15.00 Женщины. Двойки. 1-я и 2-я попытки

Керлинг

09.05 Мужчины. Матч за 3-е место (медали)

15.05 Женщины. 1/2 финала



Конькобежный спорт

11.30 Мужчины. 1000 м (медали)

Фигурное катание

13.30 Пары. Короткая программа

Фристайл

04.30 Женщины. Хаф-пайп. Финал (медали)

6.45 Мужчины. Ски-кросс. Квалификация

10.55 Мужчины. Ски-кросс. Финал (медали)

Хоккей

07.10 Мужчины. 1/2 финала. Финляндия - Словакия

16.10 Мужчины. 1/2 финала. Россия - Швеция





  • Расписание Олимпиады 2022 на 17 февраля
  • Россия в биатлоне на Олимпиаде 2022: все медали и результаты
  • Результаты соревнований Олимпиады 2022 за 12 февраля
  • Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам ТВ
  • Программа передач Матч ТВ
    •








    Расписание Олимпиады 2022 на 18 февраля

    Расписание Олимпиады 2022 на 18 февраля

    На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 18 февраля 2022 года.

    «Челси» - «Лилль». Лига чемпионов 22 февраля. Где смотреть в прямом эфире

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    22 февраля состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2021/2022. В этот день сыграют «Вильярреал» - «Ювентус» и «Челси» - «Лилль».

    Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 17 февраля

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет 17 февраля

    На Олимпиаде 2022 в Пекине 17 февраля будут разыграны 6 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх разыграют 109 комплектов медалей.

    Время выхода на лед российских фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде 2022

    Время выхода на лед фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде 2022

    17 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоится произвольная программа по фигурному катанию у женщин.

    Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций Олимпиады 2022

    Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.









    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru