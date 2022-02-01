Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие




Время начала мужского и женского масс-старта в биатлоне на Олимпиаде 2022


Биатлон, масс-старт на Олимпиаде 2022 18 февраля

В пятницу 18 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине в соревнованиях по биатлону пройдет мужской и женский масс-старт.

Во сколько начнется мужской и женский масс-старт 18 февраля

10:00 Женщины. Масс-старт. 12,5 км

12.00 Мужчины. Масс-старт. 15 км

Где покажут масс-старт

Соревнования среди женщин покажет в прямом эфире Первый канал, мужской масс-старт начнется в 11:55 на телеканале Россия-1.

Состав сборной России по биатлону

Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич.

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков.





  • Расписание Олимпиады 2022 на 18 февраля
  • Россия в биатлоне на Олимпиаде 2022: все медали и результаты
  • Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022. Тур де Ски. Расписание этапов
  • Кубок мира по биатлону 2021/2022. Расписание гонок
  • Кубок мира по биатлону 2021/2022. 7-й этап. Антхольц
    •








    Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 18 февраля

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет 18 февраля

    На Олимпиаде 2022 в Пекине 18 февраля будут разыграны 6 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх разыграют 109 комплектов медалей.

    Время начала хоккейного полуфинала Россия - Швеция на Олимпиаде 2022

    Россия и Швеция по хоккею на Олимпиаде 2022 18 февраля

    В пятницу 18 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоятся полуфинальные матчи турнира по хоккею среди мужчин.

    Время начала мужского и женского масс-старта в биатлоне на Олимпиаде 2022

    Биатлон, масс-старт на Олимпиаде 2022 18 февраля

    В пятницу 18 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине в соревнованиях по биатлону пройдет мужской и женский масс-старт.

    Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций Олимпиады 2022

    Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.

    Расписание Олимпиады 2022 на 18 февраля

    Расписание Олимпиады 2022 на 18 февраля

    На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 18 февраля 2022 года.









    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru