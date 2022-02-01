Время начала мужского и женского масс-старта в биатлоне на Олимпиаде 2022

В пятницу 18 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине в соревнованиях по биатлону пройдет мужской и женский масс-старт.
Во сколько начнется мужской и женский масс-старт 18 февраля
10:00 Женщины. Масс-старт. 12,5 км
12.00 Мужчины. Масс-старт. 15 км
Где покажут масс-старт
Соревнования среди женщин покажет в прямом эфире Первый канал, мужской масс-старт начнется в 11:55 на телеканале Россия-1.
Состав сборной России по биатлону
Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич.
Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков.