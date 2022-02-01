Время начала мужского и женского масс-старта в биатлоне на Олимпиаде 2022





В пятницу 18 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине в соревнованиях по биатлону пройдет мужской и женский масс-старт.



Во сколько начнется мужской и женский масс-старт 18 февраля



10:00 Женщины. Масс-старт. 12,5 км



12.00 Мужчины. Масс-старт. 15 км



Где покажут масс-старт



Соревнования среди женщин покажет в прямом эфире Первый канал, мужской масс-старт начнется в 11:55 на телеканале Россия-1.



Состав сборной России по биатлону



Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич.



Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков.