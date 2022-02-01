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Время начала хоккея Россия - Швеция на Олимпиаде 2022


Россия и Швеция по хоккею на Олимпиаде 2022 18 февраля

Сегодня, 18 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоятся полуфинальные матчи мужского турнира по хоккею. Стало известно время начала игр 1/2 финала.

Во сколько начнется матч Россия - Швеция 18 февраля

07:10 Финляндия - Словакия

16:10 Россия - Швеция



По какому каналу покажут покажут полуфинальные матчи по хоккею

Матч Россия - Швеция будет показан по телеканалу Россия-1. Полуфинал между Финляндией и Словакией покажет телеканал Матч ТВ.

В 1/4 финала Россия переиграла Данию со счетом 3:1, Швеция взяла верх над Канадой (2:0), финские хоккеисты одержали победу над швейцарцами (5:1), а Словакия обыграла по буллитам США (3:2).





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    Время начала хоккея Россия - Швеция на Олимпиаде 2022

    Россия и Швеция по хоккею на Олимпиаде 2022 18 февраля

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